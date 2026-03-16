¿Qué es el "corazón artificial" de L10.5 millones que necesita diputado de Libre para vivir? El congresista Octavio Morales requiere de un artefacto para salir adelante, algo que es sumamente caro.
Selvin Octavio Morales Bonilla, diputado de Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Lempira, está luchando por su vida en México tratándose en el hospital Puerta de Hierro Andares de Zapopan, zona metropolitana de Guadalajara.
Él está a la espera de una operación donde se le colocará un dispositivo de asistencia ventricular ya que fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca aguda y miocardiopatía dilatada.
Su tratamiento consiste en la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda HeartMate 3, conocido como “corazón artificial”.
Esta es una tecnología altamente especializada utilizada para ayudar al corazón a bombear sangre, una bomba mecánica que se implanta quirúrgicamente para ayudar al corazón a bombear sangre oxigenada a todo el cuerpo.
El HeartMate 3 está diseñado específicamente para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que ya no responden adecuadamente a los medicamentos. El HeartMate es un componente de titanio implantado debajo del corazón.
El dispositivo tiene un costo aproximado de 10.5 millones de lempiras. Sin embargo, los gastos se podrían elevar a los 12 millones de lempiras o más por la cirugía y los días en la unidad de cuidados intensivos, junto a la recuperación.
En algunos países, el costo promedio de la hospitalización para el implante (incluyendo la cirugía y estancia en UCI) ronda los $175,420 USD, pudiendo superar los $200,000 USD dependiendo de las complicaciones.
El aparato, extrae la sangre del ventrículo izquierdo y la impulsa hacia el resto del cuerpo, cumpliendo parcialmente la función del corazón.
El Octavio Morales Bonilla y su familia mantienen desde hace días una campaña de recolección de fondos para poder pagar todo el tratamiento y su recuperación. Pese a que su salario como congresista es de 90 mil lempiras mensuales, no ha podido ajustar el costo total del tratamiento.