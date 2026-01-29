Toscano tras acusaciones de Nasralla: “Los que andaban ofreciendo dinero eran otros”

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Jhosy Toscano reaccionó a las acusaciones del excandidato presidencial Salvador Nasralla, quien señaló que diputados del partido se “vendieron” a cambio de respaldar a Tomás Zambrano como presidente del Congreso Nacional (CN), asegurando que no recibió dinero y que mantiene “las manos limpias”. “Yo estoy muy agradecido con el ingeniero Nasralla, mi cariño permanente con él y mi lealtad hasta el último de los días. Es un hombre que ha sacudido la política tradicional con posturas claras”, inició Toscano, al tiempo que aclaró que su respaldo político tenía límites claros. Según explicó, su distanciamiento obedeció a diferencias de visión. “Yo se lo dije a él puntualmente, el día que la visión y el proyecto camine por otro lado, simple y sencillamente, voy a dejar de apoyarlo y eso fue lo que pasó”, afirmó.

Toscano calificó como injustas las declaraciones emitidas por Nasralla de forma pública y anunció que sostendrán una reunión para aclarar la situación. "No es justo lo que está diciendo y realmente él mismo se está atacando", señaló, y agregó que quienes rodearon al excandidato durante la campaña no le han dicho la verdad. "Jhosy Toscano continúa con las manos limpias, no recibió dinero; los que andaban ofreciendo dinero eran otros", enfatizó. Además, el diputado aseguró que la derrota electoral del liberalismo el pasado 30 de noviembre no fue producto de factores externos. "Esa verdad implica que la derrota que sufrimos y la traición, no solo a él, sino a 1.5 millones de hondureños, vino desde adentro, no desde afuera", sostuvo. Finalmente, Toscano lanzó un mensaje directo a Nasralla: "Pregúntele a los que comen con usted realmente de qué lado de la mesa estaban; si no le dicen la verdad ellos, se la tendré que decir yo ante el pueblo hondureño".