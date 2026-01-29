Tomás Zambrano afirma que el Congreso se ve "como hermanos en armonía"

Tegucigalpa, Honduras.– El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, destacó la participación de las cinco bancadas políticas en la toma de posesión de Nasry Asfura, calificando el hecho como “un mensaje bonito” para el pueblo hondureño.
“Estuvimos las cinco bancadas políticas en el Congreso, un Congreso que se vio como hermanos en armonía. Qué mensaje más bonito para el pueblo hondureño”, publicó Zambrano a través de su cuenta en la red social X.
El titular del Legislativo enfatizó que este tipo de acciones proyectan una imagen positiva del país, al considerar que los hondureños “están cansados de la polarización, del odio, del pleito, de la división, de los ataques y de los insultos”, por lo que —según afirmó— el Congreso busca dar el ejemplo.
Cabe recordar que la toma de posesión de Asfura, realizada el pasado martes 27 de enero, contó con la presencia de todas las fuerzas políticas del país, un hecho poco habitual en la historia reciente.
Al acto asistieron representantes del Partido Liberal (PL), Partido Nacional (PN), Libertad y Refundación (Libre), Democracia Cristiana (DC) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), pese a las tensiones políticas registradas en los últimos meses.
El Congreso Nacional ha dado un mensaje claro al pueblo hondureño.— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) January 29, 2026
Las cinco bancadas políticas estuvimos presentes en la toma de posesión del presidente @titoasfura, en armonía, demostrando que Honduras ya está cansada de la polarización, del odio y de la división.
Zambrano también resaltó el mensaje dirigido por Asfura a los diputados del Congreso Nacional, en el que solicitó respaldo para la aprobación de las iniciativas que impulsará durante su gobierno.
“Hay que destacar el mensaje poderoso de Papi al pedirle a los diputados que lo acompañemos en su gestión de gobierno y que le aprobemos las iniciativas que van a favorecer al pueblo hondureño”, expresó Zambrano.
Miembros del gabinete de Asfura han resaltado la participación multipartidaria como un acontecimiento relevante para la historia política del país y como un buen inicio para el nuevo período legislativo.