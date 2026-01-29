Tomás Zambrano afirma que el Congreso se ve "como hermanos en armonía"

Tegucigalpa, Honduras.– El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, destacó la participación de las cinco bancadas políticas en la toma de posesión de Nasry Asfura, calificando el hecho como “un mensaje bonito” para el pueblo hondureño.

“Estuvimos las cinco bancadas políticas en el Congreso, un Congreso que se vio como hermanos en armonía. Qué mensaje más bonito para el pueblo hondureño”, publicó Zambrano a través de su cuenta en la red social X.

El titular del Legislativo enfatizó que este tipo de acciones proyectan una imagen positiva del país, al considerar que los hondureños “están cansados de la polarización, del odio, del pleito, de la división, de los ataques y de los insultos”, por lo que —según afirmó— el Congreso busca dar el ejemplo.