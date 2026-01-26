Después de 69 años, el Congreso Nacional volverá a recibir una toma de posesión con Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Después de 69 años, el Congreso Nacional volverá a ser escenario de una toma de posesión presidencial. El presidente electo Nasry Juan Asfura anunció que asumirá el cargo para el período 2026-2030 en un acto solemne en la sede del Legislativo, retomando una tradición que se remonta a finales del siglo XIX. Desde finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, la toma de posesión presidencial en Honduras estuvo profundamente ligada al centro histórico de Tegucigalpa, específicamente al Congreso Nacional y a la Casa Presidencial. Era una ceremonia cargada de simbolismo, marcada por marchas solemnes, bandas presidenciales y el recorrido a pie entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Así lo explica Jorge Amaya, historiador, quien recuerda que durante décadas la transmisión del poder se realizaba bajo un protocolo casi invariable. El presidente electo juraba la Constitución ante los diputados del soberano Congreso Nacional y, acto seguido, se le imponía la banda presidencial. “El juramento se hacía en el salón del Congreso y luego la comitiva marchaba a la Casa Presidencial. Solo marchaba el presidente del Congreso y el presidente electo con los oficiales de guardia”, explicó Amaya. Con este acto, las ceremonias estaban diseñadas para reforzar la legitimidad del nuevo mandatario ante las instituciones del Estado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El historiador recordó que durante muchos años la Casa Presidencial simbolizó el centro del poder político del país. “Quizá la última toma de posesión presidencial fuera de Tegucigalpa ocurrió con Marco Aurelio Soto, quien asumió la presidencia en agosto de 1876, en Amapala”, señaló el también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Amaya precisó que, una vez consolidada Tegucigalpa como capital de la República en 1880, las tomas de posesión comenzaron a realizarse de forma regular en el antiguo Palacio Nacional, ubicado al costado sur de la iglesia La Merced, donde hoy se levanta el actual Congreso Nacional. “Desde el gobierno de Luis Bográn, en 1883, hasta 1921, las ceremonias presidenciales se efectuaban en el salón del Congreso dentro de ese palacio. Más adelante, con la construcción de la antigua Casa Presidencial, se mantuvo la tradición: el juramento se realizaba siempre en el Congreso Nacional y luego el presidente caminaba la cuadra hasta la sede del Ejecutivo”, detalló el catedrático. Sin embargo, esa costumbre histórica se rompió en 1957. Con la llegada al poder de Ramón Villeda Morales, fue el Estadio Nacional el nuevo escenario donde los presidentes asumieron la toma de poder.

"Desde la asunción de Ramón Villeda Morales en 1957 hasta la de la actual presidenta Xiomara Castro, todas las tomas de posesión, sin excepción, se han realizado en el Estadio Nacional", afirmó Amaya. Desde entonces, y durante casi siete décadas, ningún presidente había jurado su cargo en el Congreso Nacional.