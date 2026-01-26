Congreso Nacional bajo fuerte resguardo por histórica investidura presidencial

La magnitud del operativo responde no solo a la investidura presidencial, sino también a la relevancia institucional del acto, que marca el inicio de un nuevo periodo gubernamental encabezado por Asfura.

El evento que por primera vez en la era democrática se desarrollará en el seno del Congreso Nacional , bajo un amplio y minucioso despliegue de seguridad coordinado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- Desde temprano, el país volverá su mirada a los actos oficiales y a los rituales del poder. Este 27 de enero , Honduras vivirá una jornada marcada por el simbolismo político y protocolar, con la toma de posesión de Nasry Asfura como presidente de la República.

De acuerdo con el vocero de las Fuerzas Armadas, el capitán Mario Rivera, se ha diseñado un plan integral de seguridad que contempla el despliegue de aproximadamente 3,000 efectivos militares, pertenecientes a la Guardia de Honor Presidencial, Ejército, Fuerza Aérea Hondureña, Fuerza Naval, Policía Militar del Orden Público y otras unidades especializadas.

A este contingente se suman más de 500 elementos de la Policía Nacional, que estarán ubicados dentro y en los alrededores del Congreso Nacional.

“Ya se tienen contemplados todos los aspectos de seguridad que se van a implementar con motivo de la toma de posesión presidencial”, aseguró Rivera.

Detalló que los dispositivos comenzarán a activarse desde las primeras horas del día, con patrullajes constantes y puntos de control en los accesos al casco histórico de Tegucigalpa.

El centro de la capital, que en los últimos días ha sido escenario de intensas actividades políticas, se encuentra bajo presencia militar permanente desde hace más de una semana, una medida que continuará incluso después del acto solemne.

Según las Fuerzas Armadas, estas acciones buscan mantener un clima de orden y prevención en una zona que concentrará a autoridades nacionales, invitados especiales y delegaciones oficiales.

El esquema de seguridad contempla la instalación de varios anillos de protección, siendo el primero y segundo responsabilidad directa de la Guardia de Honor Presidencial, encargada de resguardar al mandatario entrante.

Como parte del operativo, se ejecutará el cierre parcial de calles en los alrededores del Congreso Nacional.

Entre los puntos restringidos están los accesos estratégicos como la antigua funeraria Auxiliadora, el semáforo de la esquina Chinda Díaz, el Parque Central, el puente Mallol, el puente La Isla y las cercanías de la antigua Casa Presidencial, entre otros tramos clave del centro histórico.

Las autoridades informaron que únicamente podrá ingresar al perímetro cercano al Congreso el personal debidamente acreditado, así como trabajadores de establecimientos comerciales ubicados en la zona, por lo que se pidió comprensión a la ciudadanía ante las molestias temporales que puedan generar las restricciones vehiculares y peatonales.

Además, el dispositivo de seguridad será reforzado con plataformas aéreas de la Policía Nacional equipadas con cámaras de vigilancia en tiempo real, las cuales permitirán el monitoreo permanente del área y una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, fortaleciendo así los controles terrestres ya instalados.

La toma de posesión de Nasry Asfura no solo simboliza el relevo en el Poder Ejecutivo, sino también un hecho inédito en la historia democrática del país, al realizarse en el Congreso Nacional, sede del poder legislativo, lo que añade un componente simbólico y logístico que eleva la complejidad del evento.

“Estas operaciones se hacen con el propósito de garantizar que este importante evento se lleve a cabo en un clima de paz y tranquilidad, sin ningún tipo de incidentes”, subrayó Rivera.