¿Qué calles estarán cerradas este martes 27 de enero por toma de posesión de Nasry Asfura?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá nuevo presidente a partir de este martes 27 de enero, fecha en la que Nasry “Tito” Asfura tomará posesión de su cargo como presidente de Honduras para el período 2026-2030, en una ceremonia que se realizará en el Congreso Nacional (CN), elegido por el propio mandatario, quien aseguró que prefiere un acto austero.
"Papi a la Orden" decidió que el traspaso de mando sea en las instalaciones del Poder Legislativo, buscando reducir gastos a un evento que puede valer más de 30 millones de lempiras.
Cerca de 3,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantendrán resguardadas las inmediaciones del Congreso y zonas aledañas, como parte de las medidas para garantizar el orden público durante los actos oficiales.
Asfura asumirá el poder sin la presencia de gobernantes y jefes de Estado de otros países, por razones de "austeridad", informó este viernes una fuente cercana al próximo gobernante de los hondureños.
En la antesala del traspaso, diversas calles alrededor del Congreso han sido cerradas temporalmente al tránsito vehicular y restringidas para accesos no autorizados.
Conozca que calles y que rutas tomar para no sufrir demoras para llegar a su trabajo ante las largas filas:
Calles cerradas
-Antigua funeraria Auxiliadora
-Semáforo esquina Chinda Díaz
-Semáforo parque central
-Acceso por Larach y Banco Occidente
-Esquina Tesorería General de la República
-Antigua Casa Presidencial
-Puente Mallol (desde palo de hule)
-Puente La Isla
-Acceso puente peatonal mercado La Isla
-Salida del edificio Midence Soto, frente al parque La Merced