¿Qué calles estarán cerradas este martes 27 de enero por toma de posesión de Nasry Asfura?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá nuevo presidente a partir de este martes 27 de enero, fecha en la que Nasry “Tito” Asfura tomará posesión de su cargo como presidente de Honduras para el período 2026-2030, en una ceremonia que se realizará en el Congreso Nacional (CN), elegido por el propio mandatario, quien aseguró que prefiere un acto austero.

"Papi a la Orden" decidió que el traspaso de mando sea en las instalaciones del Poder Legislativo, buscando reducir gastos a un evento que puede valer más de 30 millones de lempiras.

Cerca de 3,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantendrán resguardadas las inmediaciones del Congreso y zonas aledañas, como parte de las medidas para garantizar el orden público durante los actos oficiales.