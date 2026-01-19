¿Cuándo fue la última vez que la toma de posesión de un presidente se dio en el Congreso?

Tegucigalpa, Honduras.- La toma de posesión de Nasry Asfura este 27 de enero tendrá una particularidad y es que no se realizará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, sede de las investiduras desde hace más de 40 años. El presidente electo decidió que el traspaso de mando sea en el Congreso Nacional (CN), buscando abaratar costos ya que un evento de esta índole puede valer más de 30 millones de lempiras.

De hecho, en el 2021, la toma de posesión de Xiomara Castro superó los L40 millones, reconocido en ese momento por Jari Dixon, congresista y quien coordinaba la comisión de traspaso de la mandataria. “La toma de posesión será en el Congreso Nacional y no me gusta el protocolo, que sea rápido y sencillo para ponernos a trabajar”, acotó Nasry Asfura el 8 de enero durante una visita a San Pedro Sula, Cortés.

Historia

Para conocer desde cuándo no se hacen investiduras en la sede del Poder Legislativo hay que remitirnos a la etapa previa a la era democrática en Honduras (1982). Fue a partir de este año cuando se hizo el llamado a elecciones y se promulgó la Constitución, dejando a un lado los mandatos militares.

Es justo en estos mandatos militares que se registraron las últimas juramentaciones presidenciales en el Congreso, como con Tiburcio Carías Andino, mandatario que entregó el poder en 1949 a Juan Manuel Gálvez. Gálvez gestó varios cambios y uno de estos fue su traspaso que se registró en el teatro Manuel Bonilla, acabando con la tradición del Congreso. Esta tradición marcaba que los presidentes, tras ser juramentados en el CN, se trasladaban caminando hacia Casa Presidencial que estaba a unos metros del Legislativo en el centro del Distrito Central.