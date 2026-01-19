  1. Inicio
¿Cuándo fue la última vez que la toma de posesión de un presidente se dio en el Congreso?

Nasry Asfura rompió con la tradición de realizar las investiduras en el Estadio Nacional y volver al Congreso, ¿quién fue el último presidente que hizo esto?

El 27 de enero se realizará la toma de posesión de Nasry Asfura en el Congreso Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- La toma de posesión de Nasry Asfura este 27 de enero tendrá una particularidad y es que no se realizará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, sede de las investiduras desde hace más de 40 años.

El presidente electo decidió que el traspaso de mando sea en el Congreso Nacional (CN), buscando abaratar costos ya que un evento de esta índole puede valer más de 30 millones de lempiras.

De hecho, en el 2021, la toma de posesión de Xiomara Castro superó los L40 millones, reconocido en ese momento por Jari Dixon, congresista y quien coordinaba la comisión de traspaso de la mandataria.

“La toma de posesión será en el Congreso Nacional y no me gusta el protocolo, que sea rápido y sencillo para ponernos a trabajar”, acotó Nasry Asfura el 8 de enero durante una visita a San Pedro Sula, Cortés.

Historia

Para conocer desde cuándo no se hacen investiduras en la sede del Poder Legislativo hay que remitirnos a la etapa previa a la era democrática en Honduras (1982).

Fue a partir de este año cuando se hizo el llamado a elecciones y se promulgó la Constitución, dejando a un lado los mandatos militares.

Tiburcio Carías Andino tras ser juramentado y caminar del Congreso a Casa Presidencial.

Tiburcio Carías Andino tras ser juramentado y caminar del Congreso a Casa Presidencial.

(Foto: Cortesía redes José Carlos Cardona)

Es justo en estos mandatos militares que se registraron las últimas juramentaciones presidenciales en el Congreso, como con Tiburcio Carías Andino, mandatario que entregó el poder en 1949 a Juan Manuel Gálvez.

Gálvez gestó varios cambios y uno de estos fue su traspaso que se registró en el teatro Manuel Bonilla, acabando con la tradición del Congreso.

Esta tradición marcaba que los presidentes, tras ser juramentados en el CN, se trasladaban caminando hacia Casa Presidencial que estaba a unos metros del Legislativo en el centro del Distrito Central.

En sus redes sociales, el exministro José Carlos Cardona, quien también es historiador, escribió compartiendo una foto de Carías en una de sus tomas de posesión.

“Aquí vemos a Carías, por ejemplo, caminando luego de una de sus cuatro reelecciones, yendo hacia el Legislativo primero y a Casa Presidencial después. Casi 80 años después, otro presidente nacionalista será juramentado en el mismo lugar”.

Junto a la decisión de jurar promesa en el CN, Nasry Asfura también informó que no se invitará a presidentes o funcionarios internacionales, solo estarán las misiones diplomáticas acreditadas en el país.

Asfura Zablah estará regresado a Honduras este 20 de enero tras su gira por Estados Unidos e Israel.

