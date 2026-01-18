El nuevo cargo que tendrá Mauricio Oliva como representante de Honduras

Mauricio Oliva, expresidente del Congreso Nacional (CN), reapareció en la palestra pública y ahora mostrando cuál será el nuevo cargo que ostentará como representante de Honduras. ¿De qué se trata?
Oliva fue presidente del Poder Legislativo desde el 2014 al 2022, justamente en los mandatos presidenciales de Juan Orlando Hernández. Posteriormente fue precandidato presidencial, pero fue derrotado en las elecciones internas de 2021 ante Nasry Asfura.
Mauricio Oliva se convertirá en diputado de Honduras al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y aparece en esta foto al costado derecho, ahí también aparece el exministro de Defensa, Samuel Reyes.
En sus redes, el Parlacen informó que “la bancada parlamentaria de Honduras período 2026-2030 recibió una inducción parlamentaria, el 15 de enero en curso, en el Salón Francisco Morazán de la subsede hondureña, previo a ser juramentada en la sesión de asamblea plenaria, para tener una mejor perspectiva del trabajo a realizar; en donde la presidenta HD Karla Gutiérrez, a través de la plataforma Zoom, les dio un cordial saludo de bienvenida”.
Oliva fue parte de la sesión “para darles a conocer el objetivo de la integración regional y la misión como órgano de representación democrática. La visión de ejercer un liderazgo eficaz y democrático en el marco de la construcción gradual y progresiva de la unión centroamericana y sobre todo, cómo está constituido el Parlamento Centroamericano”.
Otro diputado al Parlacen será el exdiputado del Partido Nacional, Rolando Dubón Bueso.
Se suma al listado el también exdiputado del Partido Nacional, Miguel Edgardo Martínez Pineda.
Asimismo la exdiputada del Partido Nacional, Gladys Aurora López, quien recientemente fue atacada por simpatizantes de Libre en el Congreso Nacional con un explosivo.
¿Cuánto gana un diputado propietario en el Parlacen? Extraoficialmente se sabe que un diputado al Parlacen gana al menos cinco mil dólares mensuales.
El Parlacen es el órgano regional y permanente de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Su principal objetivo es promover la integración política, económica, social y cultural entre los países miembros, que incluyen Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.