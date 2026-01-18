El nuevo cargo que tendrá Mauricio Oliva como representante de Honduras

En sus redes, el Parlacen informó que “la bancada parlamentaria de Honduras período 2026-2030 recibió una inducción parlamentaria, el 15 de enero en curso, en el Salón Francisco Morazán de la subsede hondureña, previo a ser juramentada en la sesión de asamblea plenaria, para tener una mejor perspectiva del trabajo a realizar; en donde la presidenta HD Karla Gutiérrez, a través de la plataforma Zoom, les dio un cordial saludo de bienvenida”.