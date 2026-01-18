Benjamín Netanyahu recibe a Nasry Asfura en Jerusalén: “Espero con interés trabajar con su gobierno”

Jerusalén, Israel.- Tras haberse reunido con el presidente de Israel y el canciller, Isaac Herzog y Gideon Sa’ar, Nasry Asfura fue recibido por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El encuentro del presidente electo de Honduras y Netanyahu se dio en la oficina del primer ministro en Jerusalén.

Durante la reunión, el primer ministro de Israel le indicó al nuevo jefe de Estado hondureño que “me complace darle la bienvenida, señor presidente. Estamos reestructurando la relación entre Israel y Honduras según las líneas tradicionales de amistad, pero también queremos proyectarnos hacia el futuro”. Abonó: “Le doy la bienvenida a Jerusalén. Es una ciudad antigua, pero también una ciudad que anhela la innovación y la cooperación con usted y el pueblo hondureño. Espero con interés trabajar con su gobierno, tanto en el ámbito económico como en el agrícola y tecnológico, en cualquiera de las áreas que considero que se nos presentan. Debe saber que, en lo que respecta a Israel, el cielo es el límite”.

De su lado, Nasry Asfura respondió: "Gracias, señor primer ministro. Estoy convencido de que podremos implementar todo lo que usted ha dicho y, además, avanzar hacia la paz, la hermandad y el futuro de nuestros países". Asfura fue acompañado por Mireya Agüero, próxima canciller de Honduras que será oficializada el 27 de enero cuando inicie el nuevo gobierno.

¿Quién es Benjamín Netanyahu

Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel desde 2022. Ocupó el cargo anteriormente de 1996 a 1999 y de 2009 a 2021, Netanyahu es el primer ministro con más años en el cargo en Israel.