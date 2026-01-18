  1. Inicio
Benjamín Netanyahu recibe a Nasry Asfura en Jerusalén: “Espero con interés trabajar con su gobierno”

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, trasladó a Nasry Asfura su intención de cooperar en temas agrícolas, tecnológicos y otros

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 08:30
Nasry Asfura durante su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Foto: Cortesía gobierno de Israel

Jerusalén, Israel.- Tras haberse reunido con el presidente de Israel y el canciller, Isaac Herzog y Gideon Sa’ar, Nasry Asfura fue recibido por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El encuentro del presidente electo de Honduras y Netanyahu se dio en la oficina del primer ministro en Jerusalén.

Nasry Asfura se reúne en Jerusalén con presidente y canciller de Israel

Durante la reunión, el primer ministro de Israel le indicó al nuevo jefe de Estado hondureño que “me complace darle la bienvenida, señor presidente. Estamos reestructurando la relación entre Israel y Honduras según las líneas tradicionales de amistad, pero también queremos proyectarnos hacia el futuro”.

Abonó: “Le doy la bienvenida a Jerusalén. Es una ciudad antigua, pero también una ciudad que anhela la innovación y la cooperación con usted y el pueblo hondureño. Espero con interés trabajar con su gobierno, tanto en el ámbito económico como en el agrícola y tecnológico, en cualquiera de las áreas que considero que se nos presentan. Debe saber que, en lo que respecta a Israel, el cielo es el límite”.

Benjamín Netanyahu externó su interés de cooperar con Honduras.

(Foto: Cortesía gobierno de Israel)

De su lado, Nasry Asfura respondió: “Gracias, señor primer ministro. Estoy convencido de que podremos implementar todo lo que usted ha dicho y, además, avanzar hacia la paz, la hermandad y el futuro de nuestros países”.

Asfura fue acompañado por Mireya Agüero, próxima canciller de Honduras que será oficializada el 27 de enero cuando inicie el nuevo gobierno.

¿Quién es Benjamín Netanyahu

Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel desde 2022. Ocupó el cargo anteriormente de 1996 a 1999 y de 2009 a 2021, Netanyahu es el primer ministro con más años en el cargo en Israel.

¿Qué temas abordó Nasry Asfura con el presidente de Israel en Jerusalén?

A finales de noviembre de 2025, presentó una solicitud de indulto del presidente israelí, Isaac Herzog.

En respuesta, la oficina del presidente comunicó que Herzog esperará a recibir las opiniones de los funcionarios judiciales antes de considerar la "extraordinaria solicitud que acarrea implicaciones significativas", precisó la BBC.

Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

