Nasry Asfura: “Seremos el principal aliado estratégico de Estados Unidos en el Caribe”

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, subrayó su decisión de convertirse en principal aliado estratégico de Estados Unidos en el Caribe, durante una entrevista que concedió a Infobae. “El gobierno actual tiene su estilo, y yo estoy bien claro a dónde debemos de apuntar, qué es lo que más le conviene a Honduras. Yo quiero un país con inversión privada, con capital hondureño y capital extranjero, donde haya seguridad para construir muchísimas oportunidades para Honduras", sostuvo Asfura.

Asfura sostuvo reuniones con figuras clave del sistema internacional durante su visita a Estados Unidos esta semana, entre ellos Howard Lutnick, secretario de Comercio; Jamieson Greer, representante de la Oficina Comercial; Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; Mateo Goldman, vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional, y Shawn Sullivan, director general de Citibank. Tras estos encuentros, Asfura aseguró haber obtenido compromisos de apoyo para fortalecer la inversión pública y privada en Honduras. "La idea es mejorar nuestras finanzas, y la parte comercial ya que el sesenta por ciento de nuestra producción nacional son exportaciones hacia Estados Unidos. Tenemos que trabajar en conjunto con este país, ya que tenemos alrededor de dos millones de hondureños que con sus remesas sostienen el veintisiete por ciento del PIB de Honduras. Son unos héroes trabajando, manteniendo sus familias en Estados Unidos, y sus familias en Honduras", señaló. En el plano geopolítico, Asfura hizo referencia a la Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por el presidente Donald Trump, que actualiza la histórica Doctrina Monroe, establecida en 1823 bajo el principio de que "América es para los Americanos".