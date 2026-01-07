Estas son las instituciones que Nasry Asfura eliminaría al comenzar su gobierno

Entre las instituciones que serían eliminadas y realizar cambios está la Secretaría de Planificación Estratégica que dirige Ricardo Salgado, uno de los funcionarios más polémicos en el gobierno de Xiomara Castro y que buena parte de su tiempo lo dedicaba en redes sociales para insultar. Planificación Estratégica era la encargada de manejas las comunicaciones del gobierno y rectora medios estatales.