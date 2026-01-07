Estas son las instituciones que Nasry Asfura eliminaría al comenzar su gobierno

El gobierno del Partido Nacional dirigido por Nasry Asfura iniciará el 27 de enero y ya hay varias decisiones tomadas por parte del presidente electo. Se ha conocido que la próxima semana anunciará a todo su gabinete de gobierno y varias instituciones también serán eliminadas. ¿Cuáles son?
Asfura Zablah tomará posesión el 27 de enero y, a falta de confirmación, la investidura sería en el Congreso Nacional. En su plan de gobierno estableció varios cambios a nivel institucional y ya ha comenzado a realizar viajes a naciones como Estados Unidos e Israel.
Entre las decisiones de Nasry Asfura está que ningún diputado electo sea designado como ministro o director de alguna institución. Se han comenzado a precisar nombres de personas que estarían en su gabinete como Mireya Agüero de Corrales quien sería designada como canciller de Honduras.
Condepor, institución que rectora el deporte en Honduras manejada por Mario Moncada, será eliminada por el gobierno de Nasry Asfura. Sin embargo, se pretende crear una nueva institución con personal en su mayoría del Partido Nacional. Condepor fue creada en este gobierno tras eliminar Conapid y remodeló cuatro estadios en Honduras (con grama híbrida) junto a la inauguración de diversas canchas en el país.
Entre las instituciones que serían eliminadas y realizar cambios está la Secretaría de Planificación Estratégica que dirige Ricardo Salgado, uno de los funcionarios más polémicos en el gobierno de Xiomara Castro y que buena parte de su tiempo lo dedicaba en redes sociales para insultar. Planificación Estratégica era la encargada de manejas las comunicaciones del gobierno y rectora medios estatales.
Al listado se suma la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que dirige Mirtha Gutiérrez y antes estuvo José Carlos Cardona. De esta institución salieron investigaciones de corrupción por fondos que fueron destinadas para la campaña política de Libre en las últimas elecciones.
Otro programa que pasaría a mejor vida es Red Solidaria, que depende de Sedesol. En el ámbito social el Partido Nacional pretende reformular la dinámica y hacer cambios a partir del 27 de enero. Varios empleados de estas instituciones ya ha escuchado de estos cambios.
El Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas que coordina Lesly Arias es otra institución que apunta a ser eliminada. Nasry Asfura tiene un plan en el tema energético desde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) hasta los programas de menor rango que depende de la estatal eléctrica.
Convivienda o el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos se suma al listado y en temas de vivienda social se avizoran cambios en el mandato de Asfura Zablah.
Nasry Asfura fue declarado ganador de las elecciones generales en Honduras el 24 de diciembre y en total obtuvo 1,481,414 votos, derrotando a Salvador Nasralla del Partido Liberal que consiguió 1,455,076 votos.