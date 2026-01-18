Nasry Asfura se reúne en Jerusalén con presidente y canciller de Israel

Jerusalén, Israel.- Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, continuó con su agenda en Israel y se reunió este 18 de enero con el presidente y canciller de esa nación, Isaac Herzog y Gideon Sa’ar respectivamente. El encuentro con el presidente del Estado israelí se efectuó en la Residencia Presidencial en Jerusalén y también estuvo presente el senador estadounidense Lindsey Graham.

Mediante una nota de prensa, el gobierno de Israel compartió el mensaje del presidente Isaac Herzog a Asfura Zablah. “Felicitó al presidente electo Asfura por su victoria electoral y le agradeció su compromiso con la profundización de las relaciones entre Israel y Honduras. Durante su reunión, abordaron cómo fortalecer el comercio y la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos, como la agricultura, la tecnología y el turismo”.

Herzog apuntó: "Le damos la bienvenida, querido amigo, y le deseamos mucho éxito como próximo Presidente de Honduras. Honduras tiene un significado especial en nuestros corazones. Fue una de las primeras naciones del mundo en reconocer a Israel y en tener una embajada en Jerusalén, históricamente en aquel entonces. Los israelíes sienten una enorme afinidad y afecto por Honduras, y desean impulsar la relación y llevarla a nuevas alturas. Por eso esta visita significa tanto para nosotros: antes de su juramentación, viene a Tierra Santa, a la ciudad santa, tanto para ser bendecido como para hablar con nosotros sobre cómo impulsar las relaciones. Así que, gracias, shalom y bienvenido". Previamente, Nasry Asfura se encontró con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar.