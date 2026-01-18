Nasry Asfura se reúne en Jerusalén con presidente y canciller de Israel

Jerusalén, Israel.- Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, continuó con su agenda en Israel y se reunió este 18 de enero con el presidente y canciller de esa nación, Isaac Herzog y Gideon Sa’ar respectivamente.
El encuentro con el presidente del Estado israelí se efectuó en la Residencia Presidencial en Jerusalén y también estuvo presente el senador estadounidense Lindsey Graham.
Mediante una nota de prensa, el gobierno de Israel compartió el mensaje del presidente Isaac Herzog a Asfura Zablah.
“Felicitó al presidente electo Asfura por su victoria electoral y le agradeció su compromiso con la profundización de las relaciones entre Israel y Honduras. Durante su reunión, abordaron cómo fortalecer el comercio y la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos, como la agricultura, la tecnología y el turismo”.
Herzog apuntó: “Le damos la bienvenida, querido amigo, y le deseamos mucho éxito como próximo Presidente de Honduras. Honduras tiene un significado especial en nuestros corazones. Fue una de las primeras naciones del mundo en reconocer a Israel y en tener una embajada en Jerusalén, históricamente en aquel entonces. Los israelíes sienten una enorme afinidad y afecto por Honduras, y desean impulsar la relación y llevarla a nuevas alturas. Por eso esta visita significa tanto para nosotros: antes de su juramentación, viene a Tierra Santa, a la ciudad santa, tanto para ser bendecido como para hablar con nosotros sobre cómo impulsar las relaciones. Así que, gracias, shalom y bienvenido”.
Previamente, Nasry Asfura se encontró con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar.
“Nos solidarizamos con naciones amantes de la libertad como Honduras y esperamos abrir un nuevo capítulo de estrecha cooperación entre nuestros pueblos”, expresó Sa'ar.
El nuevo jefe de Estado de Honduras posteriormente será recibido por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
El martes 20 de enero, el presidente electo estará regresando a Honduras para afinar detalles de cara a su toma de posesión el 27 del presente mes.