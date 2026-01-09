¿Qué hará Nasry Asfura con los hospitales construidos por el gobierno y los que faltan?

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, contestó cuáles serán sus planes para los hospitales que construyó el gobierno de Xiomara Castro y los que faltan por terminar. ¿Privatización? El próximo jefe de Estado también adelantó un decreto ejecutivo que remitirá al Congreso Nacional (CN) al asumir funciones.
Nasry Asfura iniciará su mandato presidencial el 27 de enero, y el 8 de enero contó en San Pedro Sula sus primeras decisiones en temas de salud, incluyendo el tema de los hospitales.
Tras reunirse con empresarios en San Pedro Sula, Asfura fue consultado sobre diversos temas y entre ellos el de salud en Honduras. “Uno de los primeros decretos que voy a pedir es el tratamiento en tema de salud por la mora quirúrgica y esperando que haya apoyo...”, inició diciendo.
El tema de la mora quirúrgica, responsabilidad de las políticas públicas son temas del gobierno y la mora quirúrgica es demasiada alta, hay que invertir en eso...”, prosiguió.
¿Y sobre los hospitales? “Los ocho hospitales que se ha invertido hay que seguir con la construcción, equiparlos y ponerlos a trabajar. Repotenciar los que ya están también”, contestó.
Asfura mencionó que también planea repotenciar los hospitales que ya están como el Hospital Escuela, Mario Catarino Rivas, Leonardo Martínez y otros que funcionan desde hace varios años.
“Le voy a pedir al Congreso el tema de las políticas públicas y ese decreto me va a dar la facilidad, el tema de compras o distribución de medicinas cerca del paciente”, apuntó.
Uno de los hospitales que entregó el actual gobierno fue el de Roatán llamado Satuye. Los proyectos incluía Salamá, Ocotepeque, Choluteca, Tocoa (Colón), Roatán, Santa Bárbara, y hospitales de traumatología en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Hace unos meses así se encontraba la construcción del hospital de Salamá en Olancho. Varios de estos tendrán que ser inaugurados por el gobierno de Nasry Asfura.
Nasry Asfura fue declarado ganador de las elecciones generales el 24 de diciembre y el 27 de enero iniciará su mandato. Su toma de posesión será en el Congreso Nacional (CN).