  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

¿Qué hará Nasry Asfura con los hospitales construidos por el gobierno y los que faltan?

Nasry Asfura dejó en claro sus planes en el tema de salud y adelantó un decreto ejecutivo que enviará al Congreso cuando asuma funciones

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 16:08
¿Qué hará Nasry Asfura con los hospitales construidos por el gobierno y los que faltan?
1 de 10

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, contestó cuáles serán sus planes para los hospitales que construyó el gobierno de Xiomara Castro y los que faltan por terminar. ¿Privatización? El próximo jefe de Estado también adelantó un decreto ejecutivo que remitirá al Congreso Nacional (CN) al asumir funciones.

 Foto: El Heraldo
¿Qué hará Nasry Asfura con los hospitales construidos por el gobierno y los que faltan?
2 de 10

Nasry Asfura iniciará su mandato presidencial el 27 de enero, y el 8 de enero contó en San Pedro Sula sus primeras decisiones en temas de salud, incluyendo el tema de los hospitales.

 Foto: Cortesía redes Nasry Asfura
¿Qué hará Nasry Asfura con los hospitales construidos por el gobierno y los que faltan?
3 de 10

Tras reunirse con empresarios en San Pedro Sula, Asfura fue consultado sobre diversos temas y entre ellos el de salud en Honduras. “Uno de los primeros decretos que voy a pedir es el tratamiento en tema de salud por la mora quirúrgica y esperando que haya apoyo...”, inició diciendo.

Foto: Cortesía redes Nasry Asfura
¿Qué hará Nasry Asfura con los hospitales construidos por el gobierno y los que faltan?
4 de 10

El tema de la mora quirúrgica, responsabilidad de las políticas públicas son temas del gobierno y la mora quirúrgica es demasiada alta, hay que invertir en eso...”, prosiguió.

Foto: Cortesía redes Nasry Asfura
¿Qué hará Nasry Asfura con los hospitales construidos por el gobierno y los que faltan?
5 de 10

¿Y sobre los hospitales? “Los ocho hospitales que se ha invertido hay que seguir con la construcción, equiparlos y ponerlos a trabajar. Repotenciar los que ya están también”, contestó.

Foto: Cortesía redes SIT
¿Qué hará Nasry Asfura con los hospitales construidos por el gobierno y los que faltan?
6 de 10

Asfura mencionó que también planea repotenciar los hospitales que ya están como el Hospital Escuela, Mario Catarino Rivas, Leonardo Martínez y otros que funcionan desde hace varios años.

Foto: Cortesía redes SIT
¿Qué hará Nasry Asfura con los hospitales construidos por el gobierno y los que faltan?
7 de 10

“Le voy a pedir al Congreso el tema de las políticas públicas y ese decreto me va a dar la facilidad, el tema de compras o distribución de medicinas cerca del paciente”, apuntó.

 Foto: Cortesía redes SIT
¿Qué hará Nasry Asfura con los hospitales construidos por el gobierno y los que faltan?
8 de 10

Uno de los hospitales que entregó el actual gobierno fue el de Roatán llamado Satuye. Los proyectos incluía Salamá, Ocotepeque, Choluteca, Tocoa (Colón), Roatán, Santa Bárbara, y hospitales de traumatología en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía redes SIT
¿Qué hará Nasry Asfura con los hospitales construidos por el gobierno y los que faltan?
9 de 10

Hace unos meses así se encontraba la construcción del hospital de Salamá en Olancho. Varios de estos tendrán que ser inaugurados por el gobierno de Nasry Asfura.

Foto: Cortesía redes SIT
¿Qué hará Nasry Asfura con los hospitales construidos por el gobierno y los que faltan?
10 de 10

Nasry Asfura fue declarado ganador de las elecciones generales el 24 de diciembre y el 27 de enero iniciará su mandato. Su toma de posesión será en el Congreso Nacional (CN).

Foto: Cortesía redes Nasry Asfura
Cargar más fotos