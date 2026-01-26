Todo sobre la toma de posesión de Nasry Asfura 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Tras enfrentar unas de las elecciones más ajustadas en la historia del país, el presidente electo, Nasry Juan Asfura Zablah, popularmente conocido como 'Papi a la Orden' asumirá la presidencia el 27 de enero de 2026 marcando el regreso del Partido Nacional al Poder Ejecutivo.

De conformidad con el artículo 237 de la Constitución de la República, la investidura presidencial se realizará en la fecha establecida; sin embargo, el acto protocolario no se llevará a cabo en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, sino en el Congreso Nacional.

La ceremonia tiene como objetivo formalizar el traspaso de mando y simbolizar la transferencia ordenada y pacífica del poder en el marco del sistema democrático.

El acto legislativo consiste en la toma de promesa de ley a la persona que ejercerá el Poder Ejecutivo durante los próximos cuatro años, tras la declaratoria oficial de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Históricamente, las tomas de posesión en Honduras se han celebrado en el Estadio Nacional, con la asistencia de mandatarios extranjeros, delegaciones oficiales y representantes de organismos internacionales.

En esta ocasión, el equipo del presidente electo indicó que el evento se regirá por criterios de austeridad y moderación del gasto público.