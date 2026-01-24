Discurso breve y gestos diplomáticos: así arrancará el gobierno de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Hondura.- Nasry Juan Asfura iniciará su mandato presidencial el próximo martes 27 de enero con una agenda breve, controlada y cargada de señales políticas y diplomáticas. Tras asumir la Presidencia en el edificio del Congreso Nacional, el mandatario pronunciará un discurso de apenas 10 minutos, con lo que marcará distancia de ceremonias extensas y priorizará un acto austero y funcional. EL HERALDO conoció que concluido el acto protocolario, Asfura realizará sus primeras acciones diplomáticas como presidente en funciones.

El mandatario recibirá las cartas credenciales del embajador de Israel, Nadav Goren, y del embajador de la Unión Europea, Gonzalo Fournier, un gesto que reabre canales diplomáticos que permanecieron congelados durante la administración saliente. El gobierno de Libre recibió las cartas credenciales de más de 30 embajadores de distintos países, pero nunca las de los representantes de la Unión Europea e Israel pese a que ambos presentaron sus copias de estilo hace más de un año. Las relaciones con la Unión Europea se tensaron luego de que la Misión de Observación Electoral de ese organismo señalara que el proceso electoral estuvo marcado por graves crisis institucionales, pese a que la jornada de votación fue calificada como organizada y pacífica. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El jefe del Ejecutivo se retirará del Congreso Nacional para continuar con la conformación de su gabinete. Uno de los nombramientos oficiales que se espera realice el mismo domingo es juramentar a Mireya Agüero de Corrales como canciller de la República, consolidando así sus primeras decisiones de Estado en materia política y de relaciones internacionales el mismo día de su investidura.

Mandatario número 13