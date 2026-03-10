¿De qué acusan a Joaquín Alvarado Bueso, pedido en extradición por EE UU?

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional capturó este martes -10 de marzo- a Joaquín Alvarado Bueso, hondureño solicitado en extradición por Estados Unidos.
Se trata de un connacional originario de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, lugar donde además fue capturado tras labores policiales de vigilancia.
Alvarado Bueso es pedido en extradición por la justicia estadounidense luego de ser acusado por delitos de agresión sexual infantil, crimen que habría cometido en aquel país.
Bueso habría retornado al país tiempo atrás con el propósito de evitar responder ante la justicia estadounidense, amplió el comisario de Policía, Moisés Amador.
Tras su detención, las autoridades informaron que se iniciarán los trámites correspondientes para su extradición, mientras se mantiene bajo custodia en espera de que se resuelvan los procedimientos legales.
El sospechoso tiene 38 años de edad, aunque no se estableció en qué año cometió el delito que se le imputa y qué relación tenía con la menor afectada.