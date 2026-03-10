¿De qué acusan a Joaquín Alvarado Bueso, pedido en extradición por EE UU?

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional capturó este martes -10 de marzo- a Joaquín Alvarado Bueso, hondureño solicitado en extradición por Estados Unidos.

Se trata de un connacional originario de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, lugar donde además fue capturado tras labores policiales de vigilancia.

Alvarado Bueso es pedido en extradición por la justicia estadounidense luego de ser acusado por delitos de agresión sexual infantil, crimen que habría cometido en aquel país.