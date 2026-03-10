  1. Inicio
Electricista muere al caer de un árbol cuando trabajaba en la instalación de cableado eléctrico

El hombre de 62 años de edad, realizaba trabajos de electrificación de una propiedad privada, en un caserío del municipio de Ojojona

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 13:50
Electricista muere al caer de un árbol cuando trabajaba en la instalación de cableado eléctrico

Familiares de don Andrés Pérez junto a las autoridades, en el momento de la realización del levantamiento en Medicina Forense.

 Foto: Estalin Irías

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de la tercera edad murió minutos después de haber sufrido una caída, cuando hacía trabajos para la instalación de una red de electrificación, en la zona de Ojojona, al sur de la capital de la República.

El fallecido respondía en vida al nombre de Andrés Pérez Núñez, de 62 años de edad, con domicilio en la aldea Río Abajo, jurisdicción del Distrito Central (DC).

El mortal incidente tuvo lugar en el caserío Altos de Cofradía, en la aldea El Aguacatal, aproximadamente a las 8:00 de la mañana de este martes.

Un compañero de trabajo de don Andrés relató que estaban en la labor de la instalación de la postería y los cables del tendido eléctrico. Don Andrés les dijo que se subiría a uno de los árboles para cortar unas ramas que podían pegar en los cables; puso una escalera y subió al árbol de pino.

Cuando ya había terminado de cortar las ramas, se desató el cinturón de seguridad que utilizan los electricistas en estos trabajos, y cuando se aprestaba a bajarse de la escalera, resbaló y cayó desde varios metros de altura, impactando en el suelo.

Auxilio

Sus compañeros, que estaban a varios metros de distancia, en los otros postes, escucharon los gritos de dolor de don Andrés y corrieron para auxiliarlo.

Lo subieron al vehículo en el que andaban trabajando, con el objetivo de llevarlo al hospital más cercano. Llegaron al Hospital San Juan María Vianne, pero con tan mala suerte que el personal de vigilancia les dijo que estaba cerrado.

Una enfermera que estaba cerca de ese centro médico se percató de lo que estaba pasando y se ofreció a revisar a don Andrés, pero él ya estaba sin signos vitales.

En el mismo carro lo trajeron directamente para la morgue del Ministerio Público (MP), en la capital, para que se realizara el levantamiento de ley por parte de un fiscal, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el médico forense.

Sus compañeros de trabajo contaron que hace tres años había tenido un accidente grave, similar al que sufrió en esta ocasión. Sus parientes llegaron a Medician Forense para hacer el retiro del cuerpo.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
