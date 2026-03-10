Electricista muere al caer de un árbol cuando trabajaba en la instalación de cableado eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de la tercera edad murió minutos después de haber sufrido una caída, cuando hacía trabajos para la instalación de una red de electrificación, en la zona de Ojojona, al sur de la capital de la República.

El fallecido respondía en vida al nombre de Andrés Pérez Núñez, de 62 años de edad, con domicilio en la aldea Río Abajo, jurisdicción del Distrito Central (DC).

El mortal incidente tuvo lugar en el caserío Altos de Cofradía, en la aldea El Aguacatal, aproximadamente a las 8:00 de la mañana de este martes.

Un compañero de trabajo de don Andrés relató que estaban en la labor de la instalación de la postería y los cables del tendido eléctrico. Don Andrés les dijo que se subiría a uno de los árboles para cortar unas ramas que podían pegar en los cables; puso una escalera y subió al árbol de pino.