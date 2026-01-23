Nasry Asfura asumirá la presidencia con breve discurso y dos actos diplomáticos

Tegucigalpa, Honduras.- El 27 de enero de 2026 marcará un nuevo capítulo en la historia política de Honduras con la toma de posesión de Nasry Juan Asfura Zablah como presidente de la República, en el marco del período democrático del país. Nasry Juan Asfura Zablah, conocido en el ámbito político y popular como "Tito" Asfura, se convertirá en el mandatario número 13 desde que Honduras retorno al orden de democrático, tras décadas sumida en una debacle ocasionada por golpes de Estado, gobiernos militares, entre otros acontecimientos políticos alejados de la democracia. Durante su campaña, siendo el candidato del Partido Nacional (PN), Asfura Zablah prometió muchos cambios, de llegar a ganar la presidencia. El primero de ellos se concretará justo el día de la toma de posesión como jefe de Estado de Honduras. Y es que el acto de ceremonia y juramentación como nuevo presidente ya no será en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, como si lo hicieron los 12 mandatarios que le antecedieron.

Nasry "Tito" Asfura, desde el día en que se ratificó su triunfo electoral, anunció que su asunción al poder no sería en el coloso deportivo de la capital. Esto con el objetivo de evitar gastos onerosos, el financiamiento de la llegada de otros presidentes invitados y todo lo que conlleva un acto protocolario de ese tipo; días después, el equipo de "Tito" confirmó que será en el Congreso Nacional (CN).

¿Cuánto durará su discurso?

El acto de la toma de posesión iniciará a las 8:40 de la mañana del miércoles 27 de enero, con la apertura de la sesión en el hemiciclo legislativo. Veinte minutos después, a las 9:00 de la mañana, cadetes de la Academia Militar de Honduras "General Francisco Morazán", realizarán los honores de ordenanza para el ingreso del presidente Nasry Asfura, al estrado de la cámara legislativa. A las 9:10 de la mañana, el presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah hará el ingreso al Congreso Nacional y luego de recibir la banda presidencial, discursará durante diez minutos; a las 9:35 de la mañana se prevé que ya haya concluido el acto protocolario de la toma de posesión presidencial.

Cartas credenciales

Después de realizar su discurso y dirigirse a los presentes, entre estos, los presidentes de los otros dos poderes del Estado, el Poder Judicial y Poder Legislativo, sus familiares y otras personalidades de la política nacional, Nasry Asfura se dirigirá a uno de los salones privados del Congreso Nacional. Ahí, el presidente de la República recibirá las cartas credenciales del embajador de Israel, Nadav Goren y del embajador de la Unión Europea (UE), Gonzalo Fournier, ambos acreditados ante el gobierno y pueblo de Honduras, a quienes la administración de Xiomara Castro en ningún momento decidió ejecutar ese procedimiento diplomático entre Estados. Posterior a esos dos acontecimientos diplomáticos oficiales -los primeros como presidente en funciones- se retirará del Congreso Nacional, para juramentar como canciller de la República, a la señora Mireya Agüero de Corrales; sin embargo, el lugar está por confirmarse, por temas de seguridad aún no definidos por la Guardia de Honor Presidencial (GHP).

Trato digno a la UE