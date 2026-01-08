Es falsa esta invitación a la toma de posesión de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una supuesta invitación, atribuida al Partido Nacional, para la toma de posesión de Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030. El evento se realizaría, presuntamente, en un sitio denominado “Palacio Real” de Honduras. Sin embargo, el contenido es falso. EH Verifica comprobó que la imagen fue creada con inteligencia artificial (IA) y la designada presidencial electa, María Antonieta Mejía confirmó que no corresponde a ninguna invitación oficial emitida por el Partido Nacional. “INVITACIÓN ESPECIAL TOMA DE POSESIÓN TITO ASFURA PRESIDENTE 27 DE ENERO”, dice literalmente el texto sobrepuesto en la imagen publicada en TikTok, compartida más de 550 veces desde el 7 de enero.

Las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras concluyeron con un resultado muy ajustado entre Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Después de semanas de retraso en el escrutinio y denuncias de un presunto fraude electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el 24 de diciembre a Nasry Asfura como presidente electo, al obtener aproximadamente el 40.27 % de los votos, frente al 39.39 % de Nasralla. Asfura asumirá oficialmente la Presidencia de la República el próximo 27 de enero de 2026.

No hay registro oficial

EH Verifica revisó las cuentas oficiales del presidente electo, Nasry Asfura, en Instagram , Facebook , X , así como las del Partido Nacional de Honduras en las mismas plataformas ( Instagram , Facebook , X ), sin encontrar publicaciones relacionadas con la supuesta invitación a la toma de posesión. Una búsqueda inversa de la imagen en Google solo conduce a perfiles de dudosa procedencia que no citan ninguna fuente oficial. Además, medios de comunicación confiables no han replicado el contenido. En contacto con la designada presidencial electa, María Antonieta Mejía confirmó que el contenido es falso.

Imagen de IA

EH Verifica identificó múltiples inconsistencias visuales que evidencian que una imagen viral relacionada con el ámbito político fue generada mediante inteligencia artificial. Entre los indicios detectados figuran la repetición de vehículos del mismo modelo y color, rostros humanos distorsionados, banderas que no coinciden con las del Partido Nacional, placas vehiculares que no corresponden al diseño oficial de Honduras, además de errores ortográficos y textos ilegibles en los rótulos visibles en la escena.