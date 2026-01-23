Instituciones a ciegas: ¿por qué no habrá transición entre el gobierno de Castro y el de Asfura?

El nuevo presidente de Honduras asumirá su cargo el próximo 27 de enero; sin embargo, dará inicio a su gestión sin un proceso formal de transición, por lo que recibirá las secretarías de Estado prácticamente “a ciegas”.
Tras la declaratoria oficial de los resultados electorales, las tensiones políticas y las declaraciones cruzadas entre actores políticos no han mermado. No obstante, Nasry Asfura se ha mantenido al margen de confrontaciones públicas.
En diciembre de 2025, la presidenta Xiomara Castro había señalado que habría una transición ordenada tras la declaratoria oficial de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, el proceso no se concretó.
A cuatro días de la toma de posesión del nuevo gobierno, el proceso de transición se ha visto demorado y, según se confirmó, finalmente no se llevará a cabo. El dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, sostuvo que cualquier acercamiento o acuerdo para establecer un proceso de transición quedó totalmente descartado.
¿Pero por qué se descarta la transición? Según Anduray, la decisión fue tomada por el presidente, Nasry Asfura, luego de que la presidenta Castro descalificara al gobierno entrante al referirse a este como un “gobierno de facto”.
Cabe destacar que a mediados de enero la presidenta Castro ordenó iniciar el proceso de transición; sin embargo, el traspaso de información no se materializó.
Anduray explicó que los funcionarios designados por Asfura deberán elaborar informes y realizar auditorías desde cero en cada institución pública, lo que implica que recibirán las dependencias estatales sin información previa.
Desde el oficialismo, el secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, afirmó que el gobierno se mantiene dispuesto a sostener reuniones con el equipo de Asfura y entregar informes sectoriales, pero aclaró que hasta el momento no se ha concretado ningún encuentro formal de transición.
Asimismo, desde la Administración Nacional de Servicio Civil, el secretario ejecutivo, Russel Garay, aseguró que no ha existido comunicación directa con delegados del Partido Nacional para iniciar un proceso de transición formal.
De esta manera, tanto el gobierno saliente como el entrante confirman que no ha habido acercamientos para compartir información sobre la situación de las secretarías de Estado ni los retos a enfrentar, por lo que, según Anduray, la transición quedó definitivamente descartada.