Nasry Asfura hace primer viaje a EE UU e Israel, como presidente electo de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Antes de sentarse en la silla presidencial, Nasry Juan Asfura Zablah ya dio sus primeros para forjar la administración de nuestro país en los siguientes cuatro años de gobierno. A las 10:08 de la mañana de este martes, el presidente electo de los hondureños, salió de su casa ubicada en el municipio de Santa Ana, al sur de la capital, con destino a Washington, Estados Unidos; esta será la primera gira y el primer acercamiento de Asfura con un gobierno amigo de Honduras. Se conoció que al nuevo mandatario lo acompañará en este viaje, la futura canciller de la República, Mireya Agüero de Corrales, esta última, una experimentada en materia de relaciones exteriores; ambos sostendrán reuniones con altos funcionarios del gobierno de Donald Trump.

Irá a Israel

Su estadía en los Estados Unidos será breve. Luego partirán con rumbo a Israel, otro país con el que Asfura Zablah entablará relaciones importantes para sacar adelante al país, como parte de la política exterior que pretende desarrollar como presidente de la República. Esta primera visita, aunque no oficial, porque aún no ha tomado posesión como presidente, marca la pauta de cómo y cuáles serán las relaciones que tendrá su gobierno y con qué países tendrá cercanía y vínculos diplomáticos, comerciales, militares, entre otros. Es de público conocimiento el apoyo que el mandatario estadounidense, Donald Trump, le dio a Asfura, para que este pudiera hacerse con la victoria el pasado 30 de noviembre. Dos días antes de las elecciones, Trump, mediante su red social Truth Social, instó a los hondureños a votar por Nasry "Tito" Asfura, y de ser así, él trabajaría de la mano con él.

Por otra parte, los gobiernos nacionalistas han tenido una relación cercana con Israel. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reuniría en esta visita con el presidente electo. Se prevé que el regreso de Asfura Zablah y Agüero sea la próxima semana, para continuar con los preparativos de su asunción, acto protocolario que se llevará a cabo en el Congreso Nacional, así lo ha confirmado la dirigencia del Partido Nacional.