María Antonieta Mejía: Por instrucciones de Rixi no se ha podido dar transición del nuevo gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso de transición para la asunción del nuevo gobierno (Partido Nacional), ha sido imposible de materializarse; a escasos 22 días de que la administración del Partido Libertad y Refundación (Libre) llegue a su fin, no hay ningún avance. La demora, al parecer, radica en las instrucciones directas que diera a su militancia, empleada en el engranaje estatal, la excandidata a la Presidencia de la República, Rixi Moncada. La designada presidencial electa, María Antonieta Mejía Sánchez, reveló a EL HERALDO que el desarrollo de la transición no se ha podido dar, a razón de la negativa de Libre de que esta se ejecute.

"Definitivamente que nosotros anhelábamos una transición en paz, en tranquilidad, con responsabilidad, en legal y debida forma, pero lamentablemente ustedes escucharon a la candidata Rixi Ramona Moncada, instruir a los funcionarios para que no se diera tal transición; hasta el día de hoy no se ha dado", confirmó Mejía. La presidenta de la República, Xiomara Castro, prometió el pasado 24 de diciembre, que una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitiera la declaratoria sobre el ganador del nivel presidencial, aceptaría los resultados; y es a esa promesa que se ha apegado el Partido Nacional, aseguró la designada presidencial electa. Mejía exteriorizó: "obviamente esperábamos que instruyera a todos sus empleados y funcionarios para hacer la transición responsablemente; lamentablemente no ha sido así y creo que vamos a llegar al traspaso de mando presidencial sin transición".

Negativa de Libre

Desde que se dio la declaratoria oficial del CNE, en la que se proclamó ganador al candidato del Partido Nacional, Nasry Juan Asfura Zablah, el 24 de diciembre, no se ha producido ningún tipo de acercamiento con la actual administración de gobierno de Libertad y Refundación. "Nosotros empezamos a trabajar ya sin transición. Sabemos de los problemas que aquejan al pueblo hondureño, sabemos cómo está la macroeconomía y la microeconomía, la hemos sentido, el pueblo hondureño la ha sentido en la bolsa. Hemos visto el cierre de las empresas y la falta de seguridad jurídica. Empezamos por ahí y paulatinamente vamos a ir abordando los ejes estratégicos de acuerdo al plan de gobierno", profundizó María Antonieta. En cuanto a la ceremonia de toma de posesión; el Partido Nacional (PN) anunció con antelación que en esta ocasión no se llevará a cabo en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera. Esto se debe a que el presidente entrante quiere que sea un acto provisto de austeridad, a fin de evitar un gasto oneroso que traería una celebración en el coloso deportivo.