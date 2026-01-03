María Antonieta Mejía destaca “renacer democrático” en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Tegucigalpa, Honduras.-La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, se pronunció emocionada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, a través de un mensaje dirigido al pueblo venezolano.

“Al valiente pueblo bravo de Venezuela: Hoy no cae solo un régimen. Hoy se levanta una nación”, expresó la parlamentaria en su cuenta X.

En su mensaje, Mejía hizo referencia a los años de sufrimiento y resistencia del pueblo venezolano. “Este es un día para honrar a quienes sufrieron, a quienes se fueron, a quienes protestaron, a quienes cayeron en el camino, y a quienes se quedaron sosteniendo la esperanza cuando parecía imposible”, manifestó.

Asimismo, señaló cómo, a su juicio, debe afrontarse la nueva etapa que se abre para el país sudamericano. “Que el tiempo que viene sea de reconstrucción, no de revancha. De justicia, no de venganza. De verdad, no de olvido”, indicó.