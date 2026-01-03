Hilda Caldera tras captura de Nicolás Maduro: "Es una emoción demasiado grande"

Tegucigalpa, Honduras.-Con profunda emoción y entre palabras de alivio y esperanza, la venezolana Hilda Caldera, radicada en Honduras, reaccionó este sábado al anuncio sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un hecho que, dijo, representa un punto de quiebre para el futuro de Venezuela.
Caldera aseguró que el pueblo venezolano llevaba años manifestándose contra el régimen, a través de protestas, votaciones y movilizaciones en las calles, pese a encontrarse en una situación de indefensión frente a las fuerzas armadas y cuerpos policiales. “Era una población totalmente indefensa, atada y castigada por años”, afirmó.
La venezolana describió el momento como una emoción difícil de expresar, especialmente para quienes anhelan una Venezuela democrática, libre, soberana y autónoma. “No tiene nombre lo que estamos sintiendo los venezolanos que soñamos con un cambio real”.
En sus declaraciones a HCH, Caldera también reconoció el papel de Estados Unidos en los acontecimientos recientes, señalando que, independientemente de las posturas políticas, la intervención estadounidense ha sido clave frente a lo que considera una fuerte injerencia extranjera en Venezuela. “Estamos intervenidos por rusos, cubanos, iraníes y otros actores que han hecho mucho daño”.
Para la venezolana, la captura de Maduro simboliza un renacer de la democracia y de la esperanza de prosperidad, en un país que, pese a su riqueza petrolera, ha visto salir a más de ocho millones de ciudadanos en los últimos años. “Es momento de regresar, de reconstruir nuestra patria”.
Hilda Caldera afirmó que este hecho marca el inicio de una nueva etapa para Venezuela y su diáspora. “No hay palabras para describir la emoción que me embarga como venezolana. Gloria al bravo pueblo”, concluyó.
¿Quién es Hilda Caldera?
Hilda Caldera es una reconocida ciudadana venezolana–hondureña que ha residido por más de 40 años en Honduras, donde ha desarrollado una amplia trayectoria en los ámbitos académico, social y de derechos humanos.
Es la viuda del ingeniero Alfredo Landaverde, asesinado por narcotraficantes y policías vinculados al crimen organizado, un hecho que marcó profundamente la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en Honduras.
A lo largo de su vida profesional, Caldera se ha desempeñado como catedrática universitaria, escritora y consultora en temas relacionados con seguridad, defensa y derechos de la mujer, aportando análisis y propuestas desde una perspectiva técnica y social. Su trabajo ha estado enfocado en la construcción de instituciones más sólidas y en la defensa de los derechos ciudadanos.
Actualmente, dirige la Fundación Alfredo Landaverde, desde donde impulsa acciones orientadas a mantener vigente la memoria y el legado de su esposo, así como a promover la lucha contra las redes criminales y el narcotráfico. Desde este espacio, Caldera ha insistido de manera constante en la necesidad de fortalecer la justicia y combatir la impunidad.
Hilda Caldera ha sido una de las voces más firmes en exigir castigo para los responsables del asesinato de Alfredo Landaverde, quien es considerado un mártir por su lucha frontal contra el crimen organizado.
Cabe recordar que Landaverde fue militante y diputado del Partido Democracia Cristiana en el Congreso Nacional, donde denunció estructuras criminales infiltradas en el Estado, una labor que, según diversos sectores, le costó la vida.