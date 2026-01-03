Hilda Caldera tras captura de Nicolás Maduro: "Es una emoción demasiado grande"

Tegucigalpa, Honduras.-Con profunda emoción y entre palabras de alivio y esperanza, la venezolana Hilda Caldera, radicada en Honduras, reaccionó este sábado al anuncio sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un hecho que, dijo, representa un punto de quiebre para el futuro de Venezuela. Caldera aseguró que el pueblo venezolano llevaba años manifestándose contra el régimen, a través de protestas, votaciones y movilizaciones en las calles, pese a encontrarse en una situación de indefensión frente a las fuerzas armadas y cuerpos policiales. “Era una población totalmente indefensa, atada y castigada por años”, afirmó. La venezolana describió el momento como una emoción difícil de expresar, especialmente para quienes anhelan una Venezuela democrática, libre, soberana y autónoma. “No tiene nombre lo que estamos sintiendo los venezolanos que soñamos con un cambio real”.

En sus declaraciones a HCH, Caldera también reconoció el papel de Estados Unidos en los acontecimientos recientes, señalando que, independientemente de las posturas políticas, la intervención estadounidense ha sido clave frente a lo que considera una fuerte injerencia extranjera en Venezuela. “Estamos intervenidos por rusos, cubanos, iraníes y otros actores que han hecho mucho daño”. Para la venezolana, la captura de Maduro simboliza un renacer de la democracia y de la esperanza de prosperidad, en un país que, pese a su riqueza petrolera, ha visto salir a más de ocho millones de ciudadanos en los últimos años. “Es momento de regresar, de reconstruir nuestra patria”.

Hilda Caldera afirmó que este hecho marca el inicio de una nueva etapa para Venezuela y su diáspora. "No hay palabras para describir la emoción que me embarga como venezolana. Gloria al bravo pueblo", concluyó.

¿Quién es Hilda Caldera?