Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa, anunció Donald Trump

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la madrigada del sábado que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país", escribió Trump en la red Truth Social.

En el mismo mensaje dijo que "esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses" y que darían una conferencia de prensa este sábado a las 11:00 de la mañana para dar más detalles.

El mensaje de Donald Trump fue publicado minutos después de que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó el ataque y, sin dar detalles del resto de autoridades venezolanas, pidió a las familias venezolanas resguardarse y declaró estado de conmoción exterior para proteger el territorio nacional.

Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros "Chinook" y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves.

Según fuentes consultadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.

Fuentes de la Administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder.

En una breve entrevista con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump dijo que fue "una operación brillante".

"Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos" involucrados en una operación que supuestamente ha depuesto a Maduro y lo ha sacado del país junto a su esposa, Cilia Flores.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su parte, denunció casi una hora después del mensaje de Trump que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de la primera dama.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Cilia Flores.