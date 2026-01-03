Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa, anunció Donald Trump

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la madrigada del sábado que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores.
"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país", escribió Trump en la red Truth Social.
En el mismo mensaje dijo que "esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses" y que darían una conferencia de prensa este sábado a las 11:00 de la mañana para dar más detalles.
El mensaje de Donald Trump fue publicado minutos después de que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó el ataque y, sin dar detalles del resto de autoridades venezolanas, pidió a las familias venezolanas resguardarse y declaró estado de conmoción exterior para proteger el territorio nacional.
Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros "Chinook" y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves.
Según fuentes consultadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.
Fuentes de la Administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder.
En una breve entrevista con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump dijo que fue "una operación brillante".
"Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos" involucrados en una operación que supuestamente ha depuesto a Maduro y lo ha sacado del país junto a su esposa, Cilia Flores.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su parte, denunció casi una hora después del mensaje de Trump que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de la primera dama.
En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Cilia Flores.
Explosiones
Este sábado, el Gobierno venezolano denunció una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de la capital venezolana y los estados centrales de Miranda, Aragua y La Guaira y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".
Varias detonaciones se escucharon la madrugada del sábado en Caracas, La Guaira y Miranda en medio de las tensiones con Estados Unidos que desplegó en agosto buques de guerra y aviones en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, hecho que Caracas denunció como "amenazas" para propiciar un cambio de régimen.
El ministro de Defensa de Venezuela condenó los hechos y dijo que "esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos".
El titular de Defensa indicó —en un vídeo difundido en redes sociales que, según se mencionó, fue pregrabado— que misiles y cohetes fueron lanzados desde el aire por helicópteros y calificó el ataque como "ruin y cobarde".
En ese sentido, pidió evitar "el caos y la anarquía que —advirtió— son armas tan letales como las bombas". "Nos han atacado, pero no nos doblegarán", añadió.
El ataque coincide con la publicación del The New York Times sobre el arresto de varios estadounidenses en Venezuela desde septiembre de 2025, algunos de los cuales Washington estudiaba declarar como personas detenidas ilegalmente.
Un funcionario anónimo venezolano dijo a ese medio que las detenciones se dieron desde septiembre de 2025, cuando Estados Unidos activó un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras reclamaba la salida de Nicolás Maduro y sus aliados cercanos, a los que acusó de liderar el Cartel de los Soles.
El 23 de noviembre de 2025, Estados Unidos designó como terrorista al Cartel de los Soles.
"Basado en Venezuela, el Cartel de los Soles está liderado por Nicolás Maduro y otros individuos de alto rango en el ilegítimo régimen de Maduro que han corrompido al ejército de Venezuela, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un pronunciamiento.
En agosto de 2025, Estados Unidos aumentó de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares la recompensa por información que llevara al arresto Maduro.
"Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Sol para introducir drogas letales y violencia en nuestro país", justificó en ese entonces la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.