Donald Trump ordenó ataques estadounidenses contra objetivos en Venezuela

Según esas fuentes, la Casa Blanca se planteó realizar los ataques aéreos contra objetivos venezolanos , incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente decidieron dar prioridad a los ataques aéreos en Nigeria contra supuestos campamentos del Estados Islámico (EI).

Tras esos ataques, el equipo de Trump consideró nuevas ventanas de oportunidad para atacar objetivos estratégicos del régimen de Nicolás Maduro, pero se vieron obligados a nuevos retrasos porque el tiempo no era el favorable para los ataques.

Fuentes militares indicaron que el Pentágono esperaba tener las condiciones meteorológicas más favorables para el éxito de esta operación, que desde hace día contaba con el visto bueno de Trump.

La madrugada del sábado se escucharon explosiones y sobrevuelo posiblemente militares sobre Caracas, que el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, atribuyó a una "gravísima agresión militar" estadounidense

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", dijo el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV.

La Administración de Maduro también declaró el estado "conmoción exterior" para proteger el territorio nacional y pasar "de inmediato a la lucha armada".

Como parte de este mismo decreto anunció el despliegue militar y policial.

Este hecho constituye "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza", añadió el Gobierno al alertar que esta "agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas".