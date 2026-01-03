Manuel Zelaya "condena" presunto ataque estadounidense en Venezuela

Caracas, Venezuela.- El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, condenó enérgicamente lo que describió como un "salvaje ataque del imperio norteamericano" contra Venezuela, calificando la ofensiva como una violación a la soberanía del pueblo venezolano. En su mensaje, Zelaya expresó: "Los imperialistas podrán bombardear ciudades, imponer sanciones criminales y desatar la guerra, pero jamás podrán asesinar la historia, la dignidad ni la voluntad soberana de los pueblos de América Latina y el Caribe." Estas declaraciones se produjeron en la red social X, en medio de un contexto de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos. En las primeras horas de este sábado, se reportaron fuertes explosiones y detonaciones en Caracas, generando alarma entre los habitantes de la ciudad. Usuarios de redes sociales publicaron videos mostrando las explosiones, mientras varios aviones surcaban el cielo. Se especula que el Fuerte Tiuna, una de las principales instalaciones militares del país, fue uno de los puntos más afectados por los estallidos.

Este ataque ocurre en un momento de creciente confrontación. La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado su campaña contra el gobierno venezolano, acusando al régimen de Nicolás Maduro de estar vinculado al narcotráfico y de ser responsable de la desestabilización en la región. En noviembre, Trump ya había advertido sobre posibles ataques a objetivos dentro de Venezuela, en un intento por debilitar la influencia de Maduro y de la Revolución Bolivariana. Por su parte, el gobierno venezolano decretó estado de conmoción en todo el país, al tiempo que denunció a nivel internacional la intervención. El presidente Nicolás Maduro, en una entrevista reciente, aseguró que el sistema de defensa del país ha garantizado y continuará garantizando la integridad territorial de Venezuela, aunque no abordó las acusaciones de un ataque directo en su territorio. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.