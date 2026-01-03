Aeropuerto militar de Venezuela registra varios daños tras explosiones

Caracas, Venezuela.- Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, fueron constatados por EFE la madrugada de este sábado, después de que el Gobierno de Venezuela denunció una "agresión militar" de Estados Unidos.

Además del fuego, en el lugar se observaban restos de árboles y destrozos en la principal autopista de la ciudad, adyacente a la instalación militar, donde también se encontraban uniformados en vehículos que rodeaban la zona.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró Estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos", luego de las explosiones ocurridas durante la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos Miranda, Aragua y La Guaira.