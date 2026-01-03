  1. Inicio
Estados Unidos prohíbe vuelos en espacio aéreo de Venezuela tras ataques

Luego de que se registraran varios ataques contra varios objetivos en Venezuela, prohibió a aviones comercial sobrevolar en espacio aéreo de Venezuela por riesgo para su seguridad

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 02:59
Los ataques ocurrieron en varios lugares que, según funcionarios estadounidenses, eran objetivos que Donald Trump había ordenados días atrás.

 Foto: Agencia EFE

Washington, Estados Unidos.- Las Fuerza Aérea de EE.UU. emitió un aviso oficial este sábado que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela, en medio de ataques en la capital del país suramericano que el presidente, Donald Trump, habría ordenado según la CBS.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos prohibió a los aviones comerciales estadounidenses operar a cualquier altitud sobre el espacio aéreo de Venezuela, al alegar riesgos para la seguridad derivados de actividad militar en curso en el país sudamericano.

El aviso, conocido como NOTAM, entró en vigor a las 2:00 a.m. del sábado, hora local de Venezuela, y tendrá una vigencia de 23 horas.

En el documento, la autoridad aeronáutica estadounidense no especifica qué fuerzas militares estarían involucradas en las operaciones que motivaron la restricción.

De acuerdo con la CBS News, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó los ataque aéreos dentro de territorio venezolano hace días citando a funcionarios bajo condición de anonimato.

Por su parte, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos" la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos Miranda, Aragua y La Guaira.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

