Odir Fernández a transportistas: “Están acostumbrados a que uno les moje la mano”

Tegucigalpa, Honduras.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, rechazó las acusaciones de presuntos actos de corrupción en la contratación del transporte universitario y afirmó que el proceso se maneja con transparencia a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Fernández sostuvo que la institución no contrata directamente a los transportistas ni administra los pagos del servicio, ya que el acuerdo se ejecuta mediante el PNUD. "Nosotros no contratamos absolutamente a nadie más que al PNUD, no tenemos nada que ver con la contratación del transporte”, declaró.

El titular de la UNAH aseguró que algunos transportistas le han ofrecido "regalías" para favorecerlos en el proceso, propuestas que —según dijo— rechazó. "Están acostumbrados a que uno les moje la mano y yo eso no lo voy a hacer", manifestó. También detalló que en Ciudad Universitaria operan 64 buses, con un costo aproximado de 7,000 lempiras diarios por unidad, monto que incluye combustible y el pago del conductor, quien no es empleado de la universidad. El rector defendió el modelo actual al señalar que la UNAH no asume pasivos laborales ni costos por accidentes o mantenimiento de unidades, lo que —afirmó— permite garantizar el servicio a la comunidad universitaria sin afectar las finanzas institucionales.