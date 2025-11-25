Odir Fernández se enfrasca en debate con Erick Tejada por Cuenta del Milenio: "Le invito a que trabaje"

Tegucigalpa, Honduras.- Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se enfrascó en un debate con el titular de la Secretaría de Energía Nacional por la Cuenta del Milenio. Contrario a lo que varios funcionarios han dicho este 25 de noviembre, Honduras no ha accedido a los fondos, pero sí es elegible al igual que otras naciones y de eso habló Fernández en sus redes sociales.

El rector de la máxima casa de estudio indicó en un primer tuit que "la no elegibilidad de Honduras en la Cuenta del Milenio 2025 es un recordatorio contundente de que el país no está cumpliendo los estándares básicos de gobernanza, transparencia y eficacia institucional que exige el desarrollo moderno". Esto tuvo respuesta de Erick Tejada al decirle que Honduras sí es elegible. "¿La máxima autoridad académica de Honduras hace un X desinformando? ¿Qué pasó rector? ¿Y el rigor técnico? Rectifique estimado...", contestó.

Ante ello, Fernández le dijo: "Voy a tomar un minuto de mi tiempo para orientarlo y que el sesgo de un trabajo no le haga perder a usted el razonamiento. Si bien se aprobaron 14 indicadores de los 22, no se aprobaron al menos dos de los más importantes requisitos duros ("hard hurdles") que exige la MCC: pasar el indicador de "Control of Corruption" y al menos uno de los indicadores de Democracia (Political Rights o Civil Liberties)".