Carlos Umaña dice que exclusión de Honduras de la Cuenta del Milenio fue por “chequesol”

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, aseguró que Honduras quedo, nuevamente, excluida de la Cuenta del Milenio por casos como el "Chequesol y otras barbaridades”. “No es odio, política, sesgo, es simplemente que los que gobiernan hicieron como sus antecesores un modus operandi para manosear el dinero”, aseguró el diputado a través de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter. Umaña señaló que esto solo es la respuesta de “la opacidad en compras directas, uso de fondos del Estado como piñata, Chequesol y otras barbaridades, como captar toda la institucionalidad a beneficio de sus amigotes e intereses continuistas”.

Las declaraciones de Umaña sobre el 'chequesol', hacen referencia al caso de corrupción que se destapó en junio del presente año, que involucra a funcionarios, diputados y autoridades de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol). Aparentemente, los funcionarios desviaron millones de lempiras con el argumento de que ese dinero era para entregar ayudas sociales a diferentes sectores del país. El pasado lunes -24 de noviembre- la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) dio a conocer la exclusión de Honduras, por decimosexta vez consecutiva, a la Cuenta del Milenio. De acuerdo con el informe emitido por la MCC, la determinación se debe a que el país no cumple con el puntaje suficiente en áreas como: corrupción, eficacia gubernamental, Estado de derecho y libertad de expresión. Esto deja al Estado hondureño imposibilitado para acceder a 200 millones de dólares no reembolsables que están destinados a impulsar infraestructura, crecimiento económico y modernización estatal.