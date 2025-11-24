  1. Inicio
Renato Álvarez anuncia que se jubilará en diciembre próximo

El periodista hizo el anuncio tras criticar la cadena nacional de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional

  • 24 de noviembre de 2025 a las 21:39
Renato Álvarez confirmó que dejará la televisión nacional en diciembre próximo.

Foto: Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- Renato Álvarez, director del programa TN5 y Frente a Frente, anunció que en diciembre próximo dejará de laborar en la televisión.

Durante la emisión nocturna de este 24 de noviembre en TN5, Álvarez comentó que "en mes y medio se jubilará".

Redondo usa cadena nacional para decir que Libre no tiene relación con Cartel de los Soles

El periodista comenzó la emisión de TN5 criticando a Luis Redondo luego de una cadena nacional donde defendió a Libertad y Refundación (Libre).

A su vez, aseguró que nunca había visto un proceso electoral tan contaminado y coaptado por instituciones estatales.

"Se los está diciendo un hombre que está a mes y medio de jubilarse. Los que creen en mí, jamás vi un Estado con una institucionalidad tan desprestigiada y manipulada; tengo asco de esa comparecencia de Luis Redondo, un hombre en el que yo confié", dijo.

En 2015 había anunciado que renunciaría a Televicentro, pero luego reconsideró su decisión. Él tiene 64 años y nació en El Porvenir, Francisco Morazán.

Renato Álvarez finalmente hizo un llamado al pueblo hondureño para salir a votar este 30 de noviembre en los comicios generales.

