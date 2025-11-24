Redondo usa cadena nacional para decir que Libre no tiene relación con Cartel de los Soles

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN), utilizó una cadena nacional para hacerle proselitismo a Libertad y Refundación (Libre) y cuestionar al Partido Liberal y Nacional. El titular del Poder Legislativo habló de casos de narcotráfico que relacionan a nacionalistas y liberales, dejando a un lado casos en Libre como el de Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya que negoció 650 mil dólares con narcos en 2013.

Fueron poco más de 20 minutos lo utilizados por Redondo en los cuales afirmó que Libre no tiene ninguna relación con el Cartel de Los Soles, como se ha dicho en reiteradas ocasiones por políticos de oposición. "Me veo en la obligación de responder a las declaraciones reiteradas y totalmente irresponsables del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla y algunos de sus miembros, así como de algunos miembros del Partido Nacional que han aseverado una falta relación con un supuesto cartel denominado los Soles", indicó Redondo. Añadió que "dada la masiva cobertura mediática que han recibido en apoyo de varios medios de comunicación, nos vemos obligados a rechazar con absoluta firmeza esas calumnias e injurias". A su vez, puntualizó que "dicha afirmación es falsa, malintencionada y forma parte de un patrón continuado de violencia política y ataques desesperados para desviar la atención de las verdades estructuras criminales que han penetrado estos partidos".

Su cadena nacional generó diversas opiniones en redes sociales, como la de la diputada María Antonieta Mejía, también candidata a designada presidencial en la planilla de Nasry Asfura.