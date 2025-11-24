Partido Liberal realiza jornada de oración frente al CNE pidiendo elecciones pacíficas

Tegucigalpa, Honduras.- Simpatizantes y candidatos del Partido Liberal realizaron la noche de este 24 de noviembre una jornada de oración frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) pidiendo elecciones pacificas.
Con antorchas, la actividad estuvo encabezada por los congresistas Iroshka Elvir y Jhosy Toscano.
Además, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, salió de las instalaciones del órgano electoral para sumarse a la actividad de sus correligionarios.
Tras estar presente unos minutos, Hall regresó a su oficina y sin brindar declaraciones a los medios.
Durante la actividad, la Policía Nacional informó: "Funcionarios policiales de la UMEP-1 brindan seguridad en el boulevard Los Próceres, frente al Hospital San Felipe, durante la jornada de oración realizada por el Partido Liberal en el marco de su cierre de campaña".
Las elecciones en Honduras se realizarán este domingo 30 de noviembre.