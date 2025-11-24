Empresarios no creen que Rixi Moncada sea la persona de más credibilidad ante comunidad internacional

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la presentación del Barómetro Electoral por parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), los empresarios manifestaron que Rixi Moncada no es persona con mayor credibilidad ante la comunidad internacional. Fueron un total de 1,167 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) encuestadas en el marco del cuarto sondeo.

El sondeo precisa que Nasry Asfura y Salvador Nasralla generan más confianza en los empresarios consultados, acotó Gustavo Solorzano, quien también es presidente del Colegio de Abogados. "Lo que han hecho -Nasralla y Asfura- en enviar mensajes de sostenibilidad económica y confianza del sector empresarial", indicó Solorzano. Añadió que "es muy importante destacar que esto no es intención de voto, esto tiene que ver con aspectos de carácter económico que se han consultado al sector empresarial como por ejemplo qué candidato o candidata ve más atractivo para la comunidad internacional". Otro punto consultado a los empresarios es "quién cree que vaya a traer más inversión extranjera o quién cree que puede generar más empleo".