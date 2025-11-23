Rixi no aceptará conteo del TREP: "Nosotros ya sabemos lo que va a pasar el domingo 30"

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, afirmó durante su cierre de campaña que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) “está hackeado” y advirtió que, según ella, el domingo 30 ya está definido el resultado preliminar que se divulgará esa noche. "Nosotros ya sabemos lo que va a pasar el domingo 30, a las 9:00 de la noche en el TREP, porque el TREP ellos lo tienen hackeado", insistió en su discurso ante simpatizantes que llegaron al Coliseum Nacional de Ingenieros. "Sin preocupaciones, sin alterarse, sin dejar que nos provoquen; ellos tienen alterado el TREP, pero el TREP es un resultado preliminar, donde ellos, nosotros tenemos que saberlo, van a meter las actas que ellos ya seleccionaron". Como una maestra dando instrucciones a sus alumnos, Moncada les ilustró a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), sobre cuáles, a su criterio, son los pasos para defender la victoria de Libertad y Refundación (Libre).

"Primera instrucción para la victoria total y perfecta: foto del acta que se ha transmitido para el sistema del partido. La fotografía del acta transmitida enviada inmediatamente al sistema de partido. Dos: copia del acta de cierre en físico viene a Tegucigalpa con nuestros líderes, el 100% de las actas", puntualizó. Además, les indicó que el acta original deberá venir en cada urna que será trasladada de regreso al Centro Logístico Electoral (CLE), en el transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), "custodiadas por las Fuerzas Armadas democráticas y morazanistas, que son responsables de garantizar las elecciones, el transporte y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia". Le invitó a sus camaradas a que detrás de los convoy de las Fuerzas Armadas de Honduras, tendrán que venir custodiando y cuidando que ni una acta, que ni un vehículo vaya a desviarse o vaya a ser objeto de las agresiones de quienes, según ella, ya perdieron las elecciones.

No aceptarán el TREP

Contrario a lo que meses atrás manifestó con mucha vehemencia, que a las 12:00 del mediodía del 30 de noviembre se declararía ganadora al frente del Partido Libre; esta vez las horas cambiaron. "Instrucciones precisas y atentos todos: a las 9:00, a las 11:00 (de la mañana), a la 1:00 (de la tarde) y a las 4:00 de la tarde, su partido, nuestro partido, tendrá boca de urna. Iremos midiendo cómo va el resultado de la elección. Desde las 9:00 de la mañana nosotros ya sabremos cuál es la diferencia que llevamos de votos en las 19,167 urnas", aseveró Rixi. Al igual que los otros candidatos de los partidos mayoritarios y la sociedad civil misma, la candidata llamó a su militancia para que a las 6:00 de la mañana, todos estén en la fila para que se dé un voto masivo popular.