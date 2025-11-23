Candidata de Libre cierra campaña: "Después del legado de Xiomara Castro viene el legado de Rixi Moncada"

Tegucigalpa, Honduras.- Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), dio por finalizada su campaña política a una semana de las elecciones generales en Honduras. El cierre de campaña se dio en el Distrito Central con presencia de empleados públicos y la militancia de Libre.

En su discurso enfatizó en la necesidad de "democratizar la economía" y reafirmó que cambiará el sistema tributario en Honduras. "Esos empresarios que no son pocos, les dicen informales y que no pagan impuestos. Les dicen micros, los grandes, los 25 de las 10 familias y los hacen ir a quitar préstamos y cuando llegan al banco también les cobran un 80% de los intereses. No aceptamos esa injusticia, el cambio de leyes y que todos paguen impuestos llega al siguiente periodo 2026-2030", advirtió. La exministra de Finanzas y Defensa aseguró que la presidenta Xiomara Castro ha hecho un buen trabajo y esa es la línea que seguirá si es electa presidenta.

"La presidenta Xiomara Castro deja un gran legado que reconocemos y enaltecemos, redujo en más del 20% los homicidios. Les duele a los narcos, a los golpistas, que una mujer les deje ese legado. Después del legado de Xiomara Castro viene el legado de Rixi Moncada", acotó. Con relación al cierre de campaña, declaró: "Hoy cerramos este capítulo de campaña alegre, victoriosa. En cada lugar he estrechado las manos callosas de nuestros trabajadores, he visto la esperanza de nuestras jóvenes, el amor de las familias". A su vez, volvió a referirse a la comitiva hondureña que viajó a EE UU a una audiencia de la congresista María Elvira Salazar.