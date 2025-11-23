Salvador Nasralla dedica canción a Rixi Moncada: “Si no le contesto se desespera”

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, generó polémica tras dedicar una canción urbana de “la vieja escuela” a Rixi Moncada.
El ritmo de “Si no le contesto”, del grupo musical Plan B, acompañó un contundente mensaje dirigido a la candidata presidencial del oficialismo, Rixi Moncada.
“Cuando Rixi me insulta esperando mi reacción”, decía el video, mientras Nasralla aparecía sonriendo con un teléfono en mano.
En la descripción del polémico clip añadió: “Ahora atacan de todas las formas posibles. Están desesperados por hacernos daño, pero no lo van a lograr”.
Ahora atacan de todas las formas posibles. Están desesperados por hacernos daño. Pero no lo van a lograr. El cambio viene en pocos días. #Honduras
La reacción de Nasralla surgió luego de que, junto a su partido político, denunciara agresiones por parte de militantes de Libertad y Refundación (Libre).
El hecho ocurrió el pasado sábado 22 de noviembre, durante el cierre de campaña del Partido Liberal. Según los simpatizantes, militantes del oficialismo los atacaron con palos y piedras.
“Ella (Rixi Moncada) ordenó esta agresión contra las personas de nuestro partido. Eso iba con dedicatoria para mí; al que querían atacar era a mí”, aseguró Nasralla al denunciar el supuesto acto.
El incidente provocó rechazo e indignación entre las autoridades liberales. Candidatos a diputado como Rashid Mejía, Sarahí Espinal e Iroshka Elvir también expresaron su condena a lo ocurrido.