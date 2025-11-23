"Los socialistas quieren secuestrar Honduras": Rashid tras ataque de militantes de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a diputado por el Partido Liberal, Rashid Mejía, acusó al oficialismo de querer “secuestrar” Honduras, luego de que sus simpatizantes denunciaran haber recibido supuestos ataques por parte de militantes de Libre.

“El mundo debe saber que los socialistas quieren secuestrar a Honduras, quedarse a la fuerza en el poder”, aseguró Mejía a través de una publicación en su cuenta de X.

El aspirante liberal afirmó que los esfuerzos de su partido por llegar al poder se deben a que “estamos luchando para salvar a Honduras; la región no necesita otra Venezuela”.