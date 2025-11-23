"Los socialistas quieren secuestrar Honduras": Rashid tras ataque de militantes de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a diputado por el Partido Liberal, Rashid Mejía, acusó al oficialismo de querer “secuestrar” Honduras, luego de que sus simpatizantes denunciaran haber recibido supuestos ataques por parte de militantes de Libre.
“El mundo debe saber que los socialistas quieren secuestrar a Honduras, quedarse a la fuerza en el poder”, aseguró Mejía a través de una publicación en su cuenta de X.
El aspirante liberal afirmó que los esfuerzos de su partido por llegar al poder se deben a que “estamos luchando para salvar a Honduras; la región no necesita otra Venezuela”.
Las declaraciones surgieron después de que simpatizantes liberales denunciaran haber sido agredidos por militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) durante el cierre de campaña del candidato presidencial Salvador Nasralla.
Aparentemente, la caravana de liberales transitaba por la colonia El Pedregal cuando colectivos del oficialismo comenzaron a lanzar piedras y a gritarles.
El hecho generó rechazo e indignación entre las autoridades del partido de bandera rojo y blanco. Actores como Nasralla, Iroshka Elvir y Sarahí Espinal fueron contundentes en su postura.
“Ella (Rixi Moncada) ordenó esta agresión contra las personas de nuestro partido; eso iba con dedicatoria para mí, al que querían atacar era a mí”, declaró Nasralla.
A seis días de las elecciones generales, los partidos políticos realizan su cierre de campaña. Los partidos Nacional y Libre han desarrollado sus eventos sin inconvenientes, a diferencia de los liberales, que se mantienen firmes en su denuncia.