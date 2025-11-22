  1. Inicio
Nasry Asfura cierra campaña arropado por su familia y una marea de simpatizantes nacionalistas

Fuegos pirotécnicos y confeti azul y blanco cubrieron a los militantes nacionalistas tras el grito de Nasry: “¡Que viva Honduras!”. Aquí los detalles del cierre de campaña

  • 22 de noviembre de 2025 a las 21:31
Como pocas veces, Nasry Asfura estuvo acompañado por su familia en su cierre de campaña, a siete días de las elecciones generales en Honduras, mostrando una faceta poco conocida ante miles de simpatizantes nacionalistas.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Su esposa, Lissette de Asfura, se mantuvo a su lado durante gran parte del evento, caminando junto a él mientras la multitud coreaba consignas y agitaba banderas azul y blanco.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Un momento que llamó la atención de los asistentes fue la muestra pública de afecto entre Asfura y su esposa, un gesto que fue recibido con aplausos por los militantes que abarrotaron el lugar.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
El candidato presidencial estuvo acompañado también por sus hijas, algo muy poco frecuente en sus actos políticos.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
El cierre de campaña fue calificado como multitudinario, con una marea de militantes que, pese a la llovizna que cayó durante la tarde, se mantuvieron firmes y entusiastas en el lugar.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
La lluvia no fue impedimento para que cientos de personas permanecieran por horas, usando impermeables, banderas y pancartas para acompañar al presidenciable en su último gran acto antes de las elecciones.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Juan Diego Zelaya, el candidato a alcalde del Distrito Central, también estuvo presente, acompañado de su esposa Paola, y fue visto saludando y caminando entre los simpatizantes, mientras reafirmaba su aspiración de llegar a la alcaldía.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En la tarima principal, Asfura se mostró enérgico, levantando el puño y recorriendo con la mirada a la multitud que respondía con gritos y aplausos.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En la concentración se vivió un ambiente festivo, con música, consignas y una logística que permitió que las familias nacionalistas llegaran desde distintos puntos de la capital.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
El evento cerró con una lluvia de confeti azul y blanco y fuegos pirotécnicos que iluminaron el cielo de Tegucigalpa. “Vamos a transformar y revolucionar a Honduras. Dios y cada uno de los hondureños, con ese voto que nos van a dar, voy a ser el presidente de Honduras”, dijo Nasry Asfura.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
