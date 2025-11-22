Nasry Asfura cierra campaña arropado por su familia y una marea de simpatizantes nacionalistas

Como pocas veces, Nasry Asfura estuvo acompañado por su familia en su cierre de campaña, a siete días de las elecciones generales en Honduras, mostrando una faceta poco conocida ante miles de simpatizantes nacionalistas.
Su esposa, Lissette de Asfura, se mantuvo a su lado durante gran parte del evento, caminando junto a él mientras la multitud coreaba consignas y agitaba banderas azul y blanco.
Un momento que llamó la atención de los asistentes fue la muestra pública de afecto entre Asfura y su esposa, un gesto que fue recibido con aplausos por los militantes que abarrotaron el lugar.
El candidato presidencial estuvo acompañado también por sus hijas, algo muy poco frecuente en sus actos políticos.
El cierre de campaña fue calificado como multitudinario, con una marea de militantes que, pese a la llovizna que cayó durante la tarde, se mantuvieron firmes y entusiastas en el lugar.
La lluvia no fue impedimento para que cientos de personas permanecieran por horas, usando impermeables, banderas y pancartas para acompañar al presidenciable en su último gran acto antes de las elecciones.
Juan Diego Zelaya, el candidato a alcalde del Distrito Central, también estuvo presente, acompañado de su esposa Paola, y fue visto saludando y caminando entre los simpatizantes, mientras reafirmaba su aspiración de llegar a la alcaldía.
En la tarima principal, Asfura se mostró enérgico, levantando el puño y recorriendo con la mirada a la multitud que respondía con gritos y aplausos.
En la concentración se vivió un ambiente festivo, con música, consignas y una logística que permitió que las familias nacionalistas llegaran desde distintos puntos de la capital.
El evento cerró con una lluvia de confeti azul y blanco y fuegos pirotécnicos que iluminaron el cielo de Tegucigalpa. “Vamos a transformar y revolucionar a Honduras. Dios y cada uno de los hondureños, con ese voto que nos van a dar, voy a ser el presidente de Honduras”, dijo Nasry Asfura.