Libre hace cierre de campaña en San Pedro Sula: "Cortés le dará al pueblo hondureño una inmensa sorpresa"

La candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, realizó su cierre de campaña este sábado -22 de noviembre- en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, uno de los lugares más importantes en el mapa electoral durante los comicios.
Moncada realizó la actividad acompañada del candidato a alcalde, Rodolfo Padilla; diputados y miembros del gobierno de la actual presidenta, Xiomara Castro.
Entre los presentes estuvo el actual ministro de Energía, Erick Tejada.
La actividad se llevó a cabo en el gimnasio Estadio Olímpico, donde cientos de militantes del oficialismo llegaron para mostrar su apoyo al partido.
El color rojo y las banderas de Libre hacían destacar el lugar, al igual que los fuertes gritos de lo militantes.
El evento tuvo la participación de artistas hondureños como: Alemán, Jr Clark, Fresh Bodden & Duplex y Tony Castellanos.
“Tengan la seguridad de que voy a convertirme en su presidente y que voy a trabajar por ustedes. Estamos a una semana de las elecciones y estoy segura de que vamos a derrotar 130 años de bipartidismo”, afirmó Moncada.
Durante el discurso de cierre, Moncada realizó diversas y contundentes declaraciones
Enfatizó en que "Xiomara Castro va a cumplir cuatro años de gobierno y ellos (la oposición) siguen hablando de comunismo".
“Siguen diciendo que vamos a copiar modelos y nadie les ha quitado. Lo que ha hecho la presidenta es ponerle fin a su saqueo”, acotó.
“El golpismo y la oligarquía están derrotados, porque vamos nuevamente por una victoria”, señaló muy segura la candidata, al tiempo que aseguró que "Cortés le dará al pueblo hondureño una inmensa sorpresa".
Las elecciones generales en Honduras se realizarán este domingo 30 de noviembre y Libre busca una segunda victoria.
Rixi Moncada es una de los cinco candidatos presidenciales en Honduras junto a Salvador Nasralla, Nasry Asfura, Nelson Ávila y Mario "Chano" Rivera.
Los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, serán decisivos en la definición de cargos de elección popular. Ambos son los grandes centros de decisión electoral del país. Cortés posee 1,127,924 electores.
Libre convocó a un cierre de campaña para este domingo -23 de noviembre-, pero, esta vez, en la capital de Honduras: Tegucigalpa.
Este evento se desarrollará a partir de las 2:00 de la tarde, en las instalaciones del Nacional Ingenieros Coliseum.