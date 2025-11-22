  1. Inicio
Libre hace cierre de campaña en San Pedro Sula: "Cortés le dará al pueblo hondureño una inmensa sorpresa"

Más de un millón de votos se concentran en el departamento de Cortés, el cual posee también la ciudad industrial: San Pedro Sula, por lo que es un territorio clave en las elecciones

  • 22 de noviembre de 2025 a las 16:48
1 de 16

La candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, realizó su cierre de campaña este sábado -22 de noviembre- en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, uno de los lugares más importantes en el mapa electoral durante los comicios.

Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
2 de 16

Moncada realizó la actividad acompañada del candidato a alcalde, Rodolfo Padilla; diputados y miembros del gobierno de la actual presidenta, Xiomara Castro.

Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
3 de 16

Entre los presentes estuvo el actual ministro de Energía, Erick Tejada.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
4 de 16

La actividad se llevó a cabo en el gimnasio Estadio Olímpico, donde cientos de militantes del oficialismo llegaron para mostrar su apoyo al partido.

Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
5 de 16

El color rojo y las banderas de Libre hacían destacar el lugar, al igual que los fuertes gritos de lo militantes.

Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
6 de 16

El evento tuvo la participación de artistas hondureños como: Alemán, Jr Clark, Fresh Bodden & Duplex y Tony Castellanos.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
7 de 16

“Tengan la seguridad de que voy a convertirme en su presidente y que voy a trabajar por ustedes. Estamos a una semana de las elecciones y estoy segura de que vamos a derrotar 130 años de bipartidismo”, afirmó Moncada.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
8 de 16

Durante el discurso de cierre, Moncada realizó diversas y contundentes declaraciones, entre ellas que: "estamos a una semana de las elecciones y estoy segura de que vamos a derrotar 130 años de bipartidismo".

Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
9 de 16

Enfatizó en que "Xiomara Castro va a cumplir cuatro años de gobierno y ellos (la oposición) siguen hablando de comunismo".

Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
10 de 16

“Siguen diciendo que vamos a copiar modelos y nadie les ha quitado. Lo que ha hecho la presidenta es ponerle fin a su saqueo”, acotó.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
11 de 16

“El golpismo y la oligarquía están derrotados, porque vamos nuevamente por una victoria”, señaló muy segura la candidata, al tiempo que aseguró que "Cortés le dará al pueblo hondureño una inmensa sorpresa".

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
12 de 16

Las elecciones generales en Honduras se realizarán este domingo 30 de noviembre y Libre busca una segunda victoria.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
13 de 16

Rixi Moncada es una de los cinco candidatos presidenciales en Honduras junto a Salvador Nasralla, Nasry Asfura, Nelson Ávila y Mario "Chano" Rivera.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
14 de 16

Los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, serán decisivos en la definición de cargos de elección popular. Ambos son los grandes centros de decisión electoral del país. Cortés posee 1,127,924 electores.

Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
15 de 16

Libre convocó a un cierre de campaña para este domingo -23 de noviembre-, pero, esta vez, en la capital de Honduras: Tegucigalpa.

Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
16 de 16

Este evento se desarrollará a partir de las 2:00 de la tarde, en las instalaciones del Nacional Ingenieros Coliseum.

Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
