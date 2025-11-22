​​​​​​Liberales denuncian agresiones de militantes de Libre con palos y piedras durante cierre de campaña

Tegucigalpa, Honduras.- Los simpatizantes del Partido Liberal que se congregaron en un punto de Tegucigalpa para participar en el cierre de campaña del candidato presidencial Salvador Nasralla durante una caravana, habrían sufrido agresiones por parte de militantes del partido Libertad y Refundación (Libre), según denunciaron las autoridades del instituto político de oposición.
Cuando la caravana se encontraba por la colonia El Pedregal, los liberales se encontraron con un grupo de militantes que, supuestamente, lanzaron piedras y comenzaron a gritar. Durante el acto, el diputado suplente de Iroshka Elvir, Josué Colindres, fue agredido.
"Libre tiene que entender que son minoría y solo fue mayoría cuando tuvo una alianza... entonces están agrediendo a las personas, en el trascurso tiraron piedras", dijo Nasralla.
Por su parte, la diputada Iroshka Elvir sostuvo: "Miembros de las bases del Partido Liberal fueron agredidos por miembros de Libre. Son personas que no son tolerantes, no solamente agredían verbalmente sino con piedras y palos".
Elvir aseguró que los militantes solo siguen instrucciones de su candidata (Rixi Moncada), "que está llena de odio".
El candidato Salvador Nasralla y su esposa Iroshka Elvir se vieron obligados a cambiar de vehículo tras las agresiones de colectivos del Partido Libertad y Refundación durante el cierre de campaña del Partido Liberal en la capital.
En este momento, los liberales se encuentran en el Consejo Central Ejecutivo, donde fueron convocados para expresar su preocupación ante los hechos violentos, luego de que la caravana se disolviera por los actos denunciados.