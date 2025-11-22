​​​​​​Liberales denuncian agresiones de militantes de Libre con palos y piedras durante cierre de campaña

Tegucigalpa, Honduras.- Los simpatizantes del Partido Liberal que se congregaron en un punto de Tegucigalpa para participar en el cierre de campaña del candidato presidencial Salvador Nasralla durante una caravana, habrían sufrido agresiones por parte de militantes del partido Libertad y Refundación (Libre), según denunciaron las autoridades del instituto político de oposición.

Cuando la caravana se encontraba por la colonia El Pedregal, los liberales se encontraron con un grupo de militantes que, supuestamente, lanzaron piedras y comenzaron a gritar. Durante el acto, el diputado suplente de Iroshka Elvir, Josué Colindres, fue agredido.

"Libre tiene que entender que son minoría y solo fue mayoría cuando tuvo una alianza... entonces están agrediendo a las personas, en el trascurso tiraron piedras", dijo Nasralla.