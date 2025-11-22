“No se declaren prematuramente”: evangélicos llaman a candidatos a respetar el voto y la transparencia

Tegucigalpa, Honduras.-A siete días de las elecciones generales en Honduras, distintos sectores velan por la transparencia y la paz. Este sábado, las asociaciones evangélicas enviaron un mensaje a los candidatos presidenciales.
“No se declaren prematuramente. Respeten la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral por la tranquilidad del pueblo hondureño”, solicitaron las asociaciones evangélicas durante la jornada de oración en la plaza central.
Durante la reunión, aseguraron ser “la asamblea más numerosa de Honduras”.
“Con la confianza que nos otorga la ciudadanía ante los múltiples ataques al congreso electoral, exhortamos a los candidatos a que no se declaren ganadores prematuramente”, dijo la iglesia.
Pidieron a los candidatos presidenciales respetar el voto ciudadano y esperar la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“La Constitución de Honduras, en su artículo 4, establece la alternabilidad en el poder, así como la forma de gobierno republicana y democrática”, recordaron los evangélicos.
Además, aseguraron que “no vamos a aceptar otro modelo. Hacemos un llamado público, firme y respetuoso en favor de la paz, la justicia y la transparencia”.
También solicitaron a las autoridades civiles y militares evitar cualquier acción o discurso que promueva la confrontación y la división de las familias hondureñas.
Igualmente, llamaron al CNE a garantizar un proceso transparente, imparcial y libre de manipulación o presión política, resguardando cada voto.
“Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, recordándoles su deber constitucional de proteger la patria y custodiar el proceso electoral”, solicitaron a tan solo días de las elecciones.