“No se declaren prematuramente”: evangélicos llaman a candidatos a respetar el voto y la transparencia

Tegucigalpa, Honduras.-A siete días de las elecciones generales en Honduras, distintos sectores velan por la transparencia y la paz. Este sábado, las asociaciones evangélicas enviaron un mensaje a los candidatos presidenciales.

“No se declaren prematuramente. Respeten la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral por la tranquilidad del pueblo hondureño”, solicitaron las asociaciones evangélicas durante la jornada de oración en la plaza central.

Durante la reunión, aseguraron ser “la asamblea más numerosa de Honduras”.

“Con la confianza que nos otorga la ciudadanía ante los múltiples ataques al congreso electoral, exhortamos a los candidatos a que no se declaren ganadores prematuramente”, dijo la iglesia.