Rixi Moncada en San Pedro Sula: "Vamos a derrotar 130 años de bipartidismo"

San Pedro Sula, Honduras.- La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, hizo su cierre de campaña en San Pedro Sula haciendo un llamado a su militancia para votar desde temprano el 30 de noviembre.
La exministra de Defensa y Finanzas estuvo acompañada del candidato a alcalde, Rodolfo Padilla Sunseri, diputados y miembros del gobierno de Xiomara Castro.
"El golpismo y la oligarquía están derrotados, porque vamos nuevamente por una victoria", indicó la candidata.
Siguió diciendo: "Tengan la seguridad de que voy a convertirme en su presidente y que voy a trabajar por ustedes. Estamos a una semana de las elecciones y estoy segura que vamos a derrotar 130 años de bipartidismo".
A su vez, envió a decir a la oposición: "Ellos dicen que van a cerrar las maquilas, pero mienten miserablemente".
Rixi Moncada también defendió la gestión de la presidenta Xiomara Castro. "Xiomara Castro va a cumplir cuatro años de gobierno y ellos siguen hablando de comunismo y siguen diciendo que vamos a copiar modelos y nadie les ha quitado. Lo que ha hecho la presidenta es ponerle fin a su saqueo", acotó.
Las elecciones generales en Honduras se realizarán este domingo 30 de noviembre y Libre busca una segunda victoria.
Rixi Moncada es uno de los cinco candidatos presidenciales en Honduras junto a Salvador Nasralla, Nasry Asfura, Nelson Ávila y Mario "Chano" Rivera.