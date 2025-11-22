  1. Inicio
  2. · Honduras

Rixi Moncada en San Pedro Sula: "Vamos a derrotar 130 años de bipartidismo"

Rixi Moncada realizó su cierre de campaña en San Pedro Sula y llamó a votar masivamente

  • 22 de noviembre de 2025 a las 14:44
Rixi Moncada en San Pedro Sula: Vamos a derrotar 130 años de bipartidismo

Rixi Moncada busca convertirse en la segunda presidenta de Honduras.

 Foto: Héctor Paz - El Heraldo

San Pedro Sula, Honduras.- La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, hizo su cierre de campaña en San Pedro Sula haciendo un llamado a su militancia para votar desde temprano el 30 de noviembre.

La exministra de Defensa y Finanzas estuvo acompañada del candidato a alcalde, Rodolfo Padilla Sunseri, diputados y miembros del gobierno de Xiomara Castro.

Rixi Moncada ordena a grupos de militantes de Libre permanecer en Tegucigalpa hasta las elecciones

"El golpismo y la oligarquía están derrotados, porque vamos nuevamente por una victoria", indicó la candidata.

Siguió diciendo: "Tengan la seguridad de que voy a convertirme en su presidente y que voy a trabajar por ustedes. Estamos a una semana de las elecciones y estoy segura que vamos a derrotar 130 años de bipartidismo".

A su vez, envió a decir a la oposición: "Ellos dicen que van a cerrar las maquilas, pero mienten miserablemente".

Rixi Moncada también defendió la gestión de la presidenta Xiomara Castro. "Xiomara Castro va a cumplir cuatro años de gobierno y ellos siguen hablando de comunismo y siguen diciendo que vamos a copiar modelos y nadie les ha quitado. Lo que ha hecho la presidenta es ponerle fin a su saqueo", acotó.

Las elecciones generales en Honduras se realizarán este domingo 30 de noviembre y Libre busca una segunda victoria.

Rixi Moncada es uno de los cinco candidatos presidenciales en Honduras junto a Salvador Nasralla, Nasry Asfura, Nelson Ávila y Mario "Chano" Rivera.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias