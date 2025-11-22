Rixi Moncada en San Pedro Sula: "Vamos a derrotar 130 años de bipartidismo"

La exministra de Defensa y Finanzas estuvo acompañada del candidato a alcalde, Rodolfo Padilla Sunser i, diputados y miembros del gobierno de Xiomara Castro.

San Pedro Sula, Honduras.- La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre) , Rixi Moncada , hizo su cierre de campaña en San Pedro Sula haciendo un llamado a su militancia para votar desde temprano el 30 de noviembre.

"El golpismo y la oligarquía están derrotados, porque vamos nuevamente por una victoria", indicó la candidata.

Siguió diciendo: "Tengan la seguridad de que voy a convertirme en su presidente y que voy a trabajar por ustedes. Estamos a una semana de las elecciones y estoy segura que vamos a derrotar 130 años de bipartidismo".

A su vez, envió a decir a la oposición: "Ellos dicen que van a cerrar las maquilas, pero mienten miserablemente".

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Rixi Moncada también defendió la gestión de la presidenta Xiomara Castro. "Xiomara Castro va a cumplir cuatro años de gobierno y ellos siguen hablando de comunismo y siguen diciendo que vamos a copiar modelos y nadie les ha quitado. Lo que ha hecho la presidenta es ponerle fin a su saqueo", acotó.

Las elecciones generales en Honduras se realizarán este domingo 30 de noviembre y Libre busca una segunda victoria.

Rixi Moncada es uno de los cinco candidatos presidenciales en Honduras junto a Salvador Nasralla, Nasry Asfura, Nelson Ávila y Mario "Chano" Rivera.