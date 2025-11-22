“Libre es capaz de todo”: Zambrano pide a la población defender las urnas el día de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional (PN), Tomás Zambrano, solicitó a la población hondureña cuidar los centros de acopio para evitar irregularidades el 30 de noviembre, durante las elecciones generales. “Sabemos la desesperación de Libre. Los del gobierno están desesperados, saben que no tienen oportunidad alguna de ganar la elección, no tienen el respaldo del pueblo”, aseguró Zambrano. Continuó diciendo que “ellos (Libre) están aferrándose al poder a la fuerza. Los que gobiernan son capaces de todo; después de ver todos los abusos y atropellos durante estos cuatro años, le podemos decir a Honduras: Libre es capaz de todo”.

El diputado señaló que, por esta y otras razones, es importante que la población hondureña acompañe el traslado del material electoral y supervise que todo se desarrolle de forma transparente. "Nos toca a los partidos políticos y al pueblo hondureño cuidar este proceso electoral", aseguró. Destacó que "nosotros hemos estado vigilando el proceso desde el inicio. Nuestra orden a la dirigencia del Partido Nacional es acompañar el material electoral desde Tegucigalpa hasta que llegue a los departamentos".

El funcionario fue contundente al decir que depende de todos los actores de Honduras —políticos, población, Fuerzas Armadas y Policía Nacional— que las elecciones se desarrollen en paz.

“Hay que resguardar el proceso; le pedimos a toda nuestra dirigencia que custodien, que acompañen, que vigilen, que se acerquen a los perímetros y a cada acceso donde están los centros de acopio en cada uno de los departamentos”, pidió. Afirmó que “es grave que alguien quiera llegar a meterle fuego, porque aquí son capaces de meterle fuego, de querer ir a robarse las urnas”.