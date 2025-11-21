Llegan maletas electorales al centro de acopio de La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Las 939 maletas electorales, más 12 de contingencia, llegaron a las 2:30 de la madrugada de este viernes al municipio de La Ceiba, de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

Este día, desde horas muy tempranas, comenzaron a ser descargadas con la presencia de los representantes del Consejo Departamental Electoral conformado por miembros de los partidos en contienda. Las maletas están siendo guardadas en el polideportivo del instituto Manuel Bonilla, que sirve de centro de acopio.

El miércoles 26 de noviembre comenzarán a ser distribuidas maletas a las 939 juntas receptoras de votos a los ocho municipios del departamento de Atlántida, comenzando por el más lejano.