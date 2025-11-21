Consejeras respaldan misión de congresistas, mientras Ochoa frena la aprobación al aún no dar su voto

Tegucigalpa, Honduras.– El CNE tiene sobre la mesa una solicitud de ocho congresistas estadounidenses para observar las elecciones del 30 de noviembre, pero la aprobación del trámite se mantiene frenada debido a que el consejero, Marlon Ochoa, aún no ha emitido su voto, pese a que las otras dos consejeras ya dieron luz verde. La consejera Cossette López confirmó que la Embajada estadounidense envió la solicitud formal y que su despacho ya dio el visto bueno. “Son ocho, la embajada de los Estados Unidos nos ha mandado su misiva respectiva”, dijo, destacando que la petición ya cuenta con su voto favorable.

A la aprobación de López se sumó la presidenta del órgano electoral, Ana Paola Hall, quien además aseguró no tener problemas en participar en la comparecencia requerida por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). La funcionaria reiteró que está dispuesta a atender cualquier llamado sin abandonar el proceso electoral, por lo que no descartó que la comparecencia podría realizarse de manera virtual. "He emitido ya el voto desde mi despacho favorable, puedo darle seguimiento en estos momentos en cuanto llegue al CNE", afirmó. Hall añadió que aún no ha corroborado el voto emitido por López, pero que su posición es firme: "No he dado seguimiento al voto de la consejera (Cossette López), pero desde mi despacho es favorable". Pese a que la mayoría de votos está lista, la resolución sigue trabada debido a que Ochoa no se ha pronunciado. Ochoa quien en ocasiones recientes ha sido acusado por dilatar decisiones decisivas como ser la implementación del GPS en las maletas electorales, determinaciones con el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) entre otros, todavía no ha fijado su postura respecto a este nuevo voto.