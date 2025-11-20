El Consejo Electoral activa centro de monitoreo con inicio del primer despacho electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el despacho de las maletas electorales hacia los departamentos de Atlántida, Colón y Ocotepeque, incorporando por primera vez un sistema de monitoreo en tiempo real que permite seguir cada una de las unidades que integran los convoyes encargados de transportar el material electoral. La consejera vocal del CNE, Cossette López Osorio, explicó que este mecanismo busca garantizar trazabilidad, seguridad y transparencia en la antesala de las elecciones generales del 30 de noviembre. Desde el Centro de Monitoreo instalado en el órgano electoral, detalló que el sistema opera mediante dispositivos Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) instalados en los camiones asignados a la distribución. Aunque el centro cuenta con 12 pantallas, este jueves que se puso en marcha el despacho electoral se habilitaron cuatro de ellas, enfocadas exclusivamente en las primeras rutas. Cada unidad muestra su ubicación, velocidad, estatus del motor y ruta asignada, información que se actualiza cada diez segundos para permitir un seguimiento cercano y detectar cualquier irregularidad. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

López Osorio agregó que, en pantalla, los iconos verdes indican motores encendidos, mientras que los cafés identifican vehículos apagados pero localizables. El sistema también emite alertas si un camión supera los 60 kilómetros por hora o si permanece detenido por lapso de más de 20 minutos, medidas establecidas para proteger la integridad de la carga. Los convoys están compuestos por camiones de 24 pies, otros vehículos de transporte y automóviles administrativos del CNE. Las Fuerzas Armadas participan en el cumplimiento de su facultad constitucional de resguardar el material electoral, bajo estrictas reglas, detalladas, las cuales establecieron que las unidades no pueden rebasarse, avanzar separadas ni detenerse sin coordinación. "En carretera deben ir juntos; si uno se detiene, se detiene todos. Esa es la instrucción", afirmó Cossette López.

A la caravana también la acompañan talleres móviles para atender fallas mecánicas. Los transportistas previamente capacitados permanecen listos para sustituir unidades con problemas y evitar quiebres en la cadena logística. El monitoreo cubre el trayecto hasta los centros de acopio departamentales; Sin embargo, una vez descargadas las maletas, el seguimiento se limita porque los GPS instalados no permanecen integrados en esa etapa. Para reducir ese vacío, la consejera informó que se espera la llegada de 6,000 nuevos dispositivos recientemente adquiridos, que se incorporarán en los siguientes envíos. El lote aterrizaría mañana en el aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua en horas de la mañana -según informó-, lo que permitirá ampliar el control durante el resto del proceso. La funcionaria electoral reveló además que un grupo de ciudadanos se puso en marcha, por iniciativa propia, un plan de observación denominado “Rutas Electorales Seguras”, que dará seguimiento a los convoyes y compartirá actualizaciones mediante plataformas públicas y una cuenta en X.