Comité de EE UU advierte sobre manipulación electoral en Honduras y posible crisis regional

“La última medida inconstitucional del gobierno de Castro para manipular las próximas elecciones está llevando a Honduras por el mismo camino que tomaron Venezuela y Nicaragua, lo que podría crear una crisis migratoria en nuestra frontera sur y profundizar la inestabilidad regional”, alertó.

Tegucigalpa, Honduras.- El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió sobre acciones del gobierno hondureño que, afirma, podrían afectar el proceso electoral en marcha.

El pronunciamiento del comité continúa: “El fiscal general Johel Zelaya, un aliado cercano del presidente Castro, procesó penalmente a los jueces responsables de validar la elección. A pesar de la decisión unánime de la Corte Suprema de Honduras que ratificó la inmunidad de los jueces, Zelaya continuó con el proceso judicial”.

Estableció: su mensaje es claro: bajo su liderazgo, los jueces electorales que no se sometan al partido gobernante se enfrentarán a un proceso penal. Parece que Honduras ha seguido el ejemplo de los regímenes autoritarios de Venezuela y Nicaragua en un intento por consolidar su poder.

Sostuvo que “tal como hemos visto en esos países, la crisis política y económica resultante podría provocar migraciones masivas hacia nuestra frontera sur y crear refugios seguros para las redes de narcotráfico. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes celebrará una audiencia sobre este tema mañana 20 de noviembre; estén atentos”.

Durante la audiencia, los legisladores examinarán las alegaciones y sus implicaciones para la región y la seguridad fronteriza de Estados Unidos.

Estarán presentes en la audiencia el candidato presidencial liberal, Salvador Nasralla y las actuales diputas Fátima Mena, Maribel Espinoza y Claudia Ramírez, entre otros líderes del Partido Nacional.

Sobre el particular, la congresista estadounidense María Elvira Salazar declaró: “Lo que está pasando en Honduras es alarmante y nada nuevo. La manipulación electoral y los atropellos institucionales siguen el mismo libreto que destruyó a Venezuela y Nicaragua. No podemos quedarnos callados mientras otro país del hemisferio cae en manos del autoritarismo”.